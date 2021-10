Mathieu Michel promet un "digital wallet" pour 2023

Le secrétaire d'État Mathieu Michel souhaite que les citoyens puissent effectuer une série de tâches administratives via une nouvelle application dès 2023.

Le secrétaire d'État à la Digitalisation, à la Simplification administrative et à la Protection de la vie privée, Mathieu Michel (MR), souhaite qu'un "digital wallet", ou portefeuille numérique , soit disponible sur smartphone pour chaque citoyen dès 2023.

Secrétaire d'État à la Digitalisation, à la Simplification administrative et à la Protection de la vie privée

"Il faut garantir aux citoyens une rigueur absolue en matière de sécurité et de transparence."

À quoi cela servira-t-il? " Il s'agira d'une application, disponible sur smartphone, intégrant une série d'informations et de services dont le citoyen a besoin ", explique-t-il dans La Libre Belgique, La Dernière Heure et Het Belang van Limburg.

Mais "il faut garantir aux citoyens une rigueur absolue en matière de sécurité et de transparence. C'est indispensable si on veut bâtir une relation de confiance entre l'État et la population", selon le secrétaire d'État.