NarcoFiles: La mafia italienne a organisé toute la contrebande de cocaïne depuis la Belgique

La redoutable organisation mafieuse italienne ’Ndrangheta a organisé des expéditions de cocaïne entièrement à partir de notre pays. Des passeurs ont acheminé chez nous des millions d’euros en cash à Lucio Aquino, le personnage clé basé au Limbourg, chargé de financer le trafic et de distribuer les bénéfices. C’est ce qui ressort de plus de 2.300 pages de documents judiciaires que De Tijd et Knack ont pu consulter dans le cadre de l’enquête NarcoFiles.