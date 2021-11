Obligation vaccinale des soignants: les fédérations d'établissements de soin veulent plus

La Fédération des CPAS wallons, Femarbel, Santhea et Unessa saluent une "décision courageuse" mais regrettent que le cas du personnel non soignant travaillant dans les institutions de soins soit renvoyé aux Régions.

"Si l'avant-projet de loi constitue une avancée, elle n'est pas suffisante. 30 à 40% du personnel (des MR/MRS) n'est pas du personnel de soins. L'obligation vaccinale à une partie du personnel et pas à son ensemble serait un sujet de questionnement en termes d'équité et d'efficacité", relèvent les fédérations.

"Problèmes multiples"

Le plus efficace serait que l'obligation vaccinale de tout le personnel travaillant dans les établissements de soins, qu'il soit soignant ou administratif, soit régie par le code du bien-être au travail.

Partager les responsabilités en la matière entre entités fédérées selon qu'il s'agisse du personnel soignant ou non risque de créer "des problèmes potentiels multiples": "risque de dates d'application disparates; possibles divergences dans les régimes de période transitoire et de sanctions, incompréhension du personnel, etc.", notent-elles encore.