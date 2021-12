Pas de baisse de la TVA pour l’Horeca

Après les derniers codeco, qui ont refermé les discothèques, imposé un nouveau couvre-feu à l’Horeca et resserré les règles dans l’événementiel, une prolongation des aides était inévitable. Le kern a validé, ce vendredi, un large paquet de mesures de soutien pour les particuliers et les entreprises affectés par la crise du coronavirus, évalué à 230 millions d’euros. "Nous avons toujours dit que nous prendrions nos responsabilités, et que si la lutte contre la pandémie entrainait des fermetures et des diminutions d’activités, nous interviendrons" a commenté le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).