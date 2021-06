Pas de deuxième plan de relance pour le 21 juillet

Au bal des divergences

Si les enjeux sont évidemment fondamentaux, ils s'apparentent aussi à un champ de mines pour un gouvernement associant centre droit, gauche, centre gauche et écologistes. La Vivaldi est attendue au tournant de ses divergences idéologiques qui ne manqueront pas d'animer les débats gouvernementaux. Pour l'heure, c'est surtout côté francophone que les partis de la coalition se positionnent. Le MR parle réduction de la fiscalité, le PS ambitionne une refonte de la sécurité sociale pour mieux protéger ceux dont la fragilité sociale (les jeunes notamment) a été révélée par la crise covid et Jean-Marc Nollet pour Écolo de relancer l'idée d'un nouveau crédit d'impôt. À gauche toujours, on insiste sur la nécessité d'aller au-delà des six milliards d'euros de subsides européens pour les investissements publics. Objectif: 1,5 milliard de plus.