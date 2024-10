Pas encore de feu vert pour le budget 2025 des soins de santé

Aucun accord n'est intervenu ce lundi sur le budget des soins de santé pour l'an prochain. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke presse le gouvernement à établir un budget 2025 au plus vite.

Fin septembre, le ministre avait tiré la sonnette d'alarme et demandé une intervention. En cause: des dépenses excessives du côté des dentistes, des radiologues et des implants risquent de faire déraper le budget de l'assurance-maladie de 217 millions d'euros.