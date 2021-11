Peter Mertens, l'homme qui a "repackagé" le PTB

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: alors que le parti d'inspiration maoïste comptait à peine 800 membres en 2003, il peut désormais se targuer d'en avoir 24.000 répartis dans quelque 400 sections . Une popularité qui se traduit dans les urnes avec 169 mandataires locaux cette année, contre à peine 5 en 2003. Et dans les hémicycles , les communistes ne sont pas en reste vu qu'ils y occupent 43 strapontins .

Une touche de modernité

Ces succès, nombreux sont ceux qui les attribuent au renouvellement du PTB entrepris par Peter Mertens . "Indiscutablement, il a réussi à incarner une nouvelle dynamique , à apporter une touche de concret et de modernité. Il y a eu du changement, mais nous conservons une certaine radicalité dans le débat politique , nous restons dans une grille de lecture anticapitaliste", insiste le chef de groupe du parti à la Chambre, Raoul Hedebouw.

"Je reste membre de l'équipe, mais je n'en serai plus le capitaine."

Mais pourquoi se retire-t-il, pourquoi ne capitalise-t-il pas – un terme qu'il abhorre probablement – sur ses succès passés, en vue de 2024? Mertens confesse être un peu las de la coordination au jour le jour d'une formation sans cesse plus importante. En d'autres termes, il veut revenir à ses premières amours: écrire des livres et se concentrer sur la stratégie à long terme du parti. "Je reste membre de l'équipe, mais je n'en serai plus le capitaine", insiste ce sociologue de formation.