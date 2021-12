Pierre-Yves Jeholet (FWB): "Revaloriser les enseignants, c'est impayable"

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'inquiète pour l'état de la dette de l'entité fédérée. Pour lui, sans oser ouvrir le débat sur les sujets qui fâchent, comme les conditions de travail des enseignants, la FWB court droit dans le mur.

Nous sommes vendredi matin, il est 9h30, et le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles est déjà installé dans son bureau de l’avenue Louise. Prêt à nous recevoir. C’est qu’il n’y a pas Codeco aujourd’hui. Pour une fois, oserait-on dire.

Pierre-Yves Jeholet n’en pense pas moins, lui aussi. "C’est plutôt une bonne chose… La population est fatiguée. Les jeunes encore plus." Le libéral dit comprendre les citoyens en perte de sens. Il en appelle à garder son sang-froid, et avoir le courage d'assumer les mesures prises. "Et ne pas courir comme des poules sans tête. Trois Codeco en 15 jours, c’était une erreur", reconnaît-il. Et les revirements de son collègue flamand, le ministre-président flamand Jan Jambon, ne l’amusent pas. "C'est le premier ministre qui décide quand il y a Codeco ou pas. Et pas un ministre-président qui l'exige."

C'est que le ministre-président francophone a une drôle d'impression : celle que l'intérêt général, aujourd'hui, ne prime plus. "La N-VA n'est plus au Fédéral, elle met beaucoup de pression. Mais on ne peut pas gérer cette crise avec une telle capacité de nuisance. Les mesures ne plaisent pas tout le temps, mais on ne refait pas l’histoire. On ne peut pas venir en permanence avec des "je veux", "je ne veux pas". Il faut un peu de stabilité aussi. Et avec tout ce qu’il (NDLR: Jan Jambon) nous a déjà fait vivre, c’est un peu culotté."

En attendant, un nouveau comité de concertation est malgré tout prévu le 22 décembre, avec des demandes de la Flandre de lâcher du lest sur la culture. "Je ne suis pas d'accord sur la forme. On voit que la situation s'améliore. Faut-il pour autant relâcher les vannes et se revoir le 8 janvier ? On peut examiner des choses incohérentes, comme la jauge à 200 personnes pour la culture, mais soyons prudents." Pierre-Yves Jeholet, lui, attend surtout un geste pour l’enseignement. "J’espère que la première mesure que l’on prendra le 22 décembre, c’est de pouvoir dire que tout le monde retourne à l’école en 100% présentiel le 10 janvier."

Car tant le port du masque à 6 ans que les fermetures des écoles et l’enseignement hybride, il n’en voulait pas. "Les conséquences sur les apprentissages se marqueront à moyen et à long terme, dit-il. Au début, on se disait, pas de problème, on va récupérer. Mais ça fait deux ans maintenant."

Une ventilation des écoles impayable

L'autre gros nœud auquel est confrontée la Fédération dans le cadre de la crise sanitaire, c'est l'imposition par le Fédéral de capteurs CO2 dans les écoles. Ces dernières se disent dans l'impossibilité pratique de le faire dans le laps de temps imposé, par manque de moyens notamment. "On a mis trois millions sur la table. On aurait pu dégager une enveloppe de dix millions d’euros, mais la situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles est ce qu’elle est…" Le ministre-président dit mettre dans ses priorités la qualité de l'air dans les écoles, "mais il ne faut pas être dupe, on ne va pas pouvoir régler les problèmes de ventilation dans toutes les écoles, on ne saura pas payer. Je vais être attentif à la loi fédérale qui prévoit des sanctions, car il ne faudrait pas qu’on nous mette dans une situation où on devra fermer toutes nos écoles".

Une ventilation des écoles a priori impayable, ce n'est pas le seul dossier devenu "impayable" aux yeux du libéral. Il y a aussi la dette. "La situation financière de la FWB est plus qu’inquiétante." Sa note, comme celle de la Wallonie, a été dégradée par Moody’s. Sa vision politique, dit-il clairement, n'est pas de laisser filer les choses. "La dette publique, on n'en réglera pas le problème en dix ans. Mais le déficit, lui, il faut y travailler. On n'a pas de capacité fiscale, et on constate aujourd'hui que les dépenses sont plus hautes que les recettes. Donc c'est du côté des dépenses qu'il faut travailler."

Appel à la rigueur

Le ministre-président lâche les deux mots que tout le monde redoute : "rigueur budgétaire". "Je ne parle pas d’austérité, mais à un moment donné, il faudra avoir cette rigueur, à tous les niveaux, sinon la dette ne va plus être soutenable longtemps."

Voilà le problème posé. Mais pour en dégager des solutions, il va falloir s’engager sur la piste des sujets qui crispent. "Il faut voir comment optimaliser l’argent public au niveau intra-francophone. Voir comment faire mieux avec moins, dit Jeholet. Et cela demande du courage politique."

En régionaliste convaincu, Jeholet n’élude pas la piste de nouvelles régionalisations de compétences. "Mais si on ferme la FWB sans avoir de débat structurel, ça n'ira pas mieux. La Wallonie n’est pas plus riche, sa situation est même encore plus catastrophique." Pour le libéral, il faut avant tout "mieux utiliser l’argent public".

Comment faire, en FWB, alors que d’importantes réformes sont en cours, au niveau de l’enseignement notamment, et de la formation des profs? Là aussi, Jeholet est implacable. "Revaloriser les enseignants dans le cadre de leur formation initiale, c’est impayable. Je n’y suis pas opposé, mais il faudra alors discuter d’autres choses." Comprenez, il faudra aller puiser ailleurs. Mais où ? "Osons des discussions sur les normes d’encadrement, voyons si on est prêt à travailler une heure de plus par semaine", dit Jeholet en mettant le pied dans la fourmilière des négociations sectorielles en cours.

Le libéral n’a pas peur de monter au front face au monde enseignant. "Oui, ils vont hurler, oui le métier est dur, oui il y a déjà des pénuries. Mais tout le monde a du mal, il y a des indépendants qui crèvent avec la crise, il y a des salariés qui n’ont plus que 65% de leur salaire. Alors je suis désolé, si on n’accepte pas cela, il ne faudra pas pleurer toutes les larmes de son corps en disant que la situation de la FWB est intenable…"

La situation pourrait aussi s'améliorer si moins d'enseignants partaient en départ anticipé à la retraite (DPPR). "Les DPPR, aussi, ça coûte un fric bête, lâche le ministre-président. On a déjà, avec l'indexation des salaires et les malades qu'il faut remplacer, 250 millions de plus à comptabiliser pour la masse salariale comparé à l'exercice budgétaire initial. On ne va pas pouvoir faire autrement que d'en discuter, ce ne sont pas des déclarations de guerre que je fais là, ce sont des déclarations d'un ministre responsable."

Et si on éludait le débat ? "Je sais que ces pistes vont affoler les partenaires (syndicaux notamment). Mais si on n'ose pas ce débat, le risque sera que les Régions reprennent l'enseignement en leur sein. À leurs conditions. Et là, il n'y aura pas d'états d'âme, croyez-moi."

Cette possible régionalisation, dans les faits, ne tracasse pas outre mesure le régionaliste qui couve en Pierre-Yves Jeholet. "Les matières de la FWB sont essentielles et touchent au cœur du quotidien des gens. C'est cela qu'on doit défendre, plus que l'institution. Peu importe qui s'en occupe, et si on peut mieux le faire parce qu'on a plus d'argent, faisons-le. Il faut être pragmatique."

Mais la Wallonie n'a de toute façon pas davantage d'argent. En attendant le grand soir d'une régionalisation, Jeholet aborde un autre chantier qu'il voudrait voir s'ouvrir : celui des subsides aux acteurs culturels. "On ne peut pas diminuer les subsides, pas dans la situation de crise dans laquelle on est. Mais il y a des choses à réorienter, le débat ici, c'est un débat d'optimalisation."

Ce que Jeholet a dans sa ligne de mire, c'est le décalage important entre des opérateurs "hyper subsidiés" et d'autres opérateurs culturels privés qui ne reçoivent pas un sou. "Après la crise, il faudra se poser la question : les cibles sont-elles bien choisies ? Faut-il des acteurs ultra-subsidiés au détriment de toute une partie du secteur qui ne l'est pas ? En 2024, il y aura un moment de vérité. Soit on osera le débat, soit on n'en voudra pas, et alors on sera dans l'impasse."

Dispute de famille

L'impasse, c'est aussi là où s'est retrouvé son collègue et ami Jean-Luc Crucke au sein du gouvernement wallon, quand cette semaine il s'est fait tacler par son président de parti, Georges-Louis Bouchez, sur la réforme fiscale wallonne. A-t-il senti ce parfum de crise ? Jeholet évite soigneusement d'en rajouter une couche. "C'est comme dans toutes les familles, il y a des états d'âme et des petites disputes, ça arrive..."

La "petite dispute" a quand même failli faire basculer la coalition wallonne. "Il ne faut pas stigmatiser les parlementaires, ils font leur job. Et Jean-Luc a reconnu qu'avec eux, ça ne s'était pas toujours bien passé. Mais les parlementaires, il faut aussi les respecter."

En attendant, le décret pour un impôt plus juste a finalement été voté vendredi soir au parlement. Les oreilles du président vont chauffer lundi au bureau de parti ? "La température peut vite monter et redescendre, dit benoîtement Jeholet. Jean-Luc est un ministre très solide. Et Georges-Louis... (un ange passe). On lui fait parfois des procès qui dépassent l'entendement. Mais cette semaine n'a pas été bonne pour nous, ça aurait pu être évité."