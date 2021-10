Plus de moyens pour l'Autorité belge de la concurrence

L'Autorité belge de la concurrence (ABC) va être refinancée à hauteur de 1,4 million d'euros. "Un premier refinancement de 800.000 euros avait déjà été approuvé par le gouvernement en mai", explique le cabinet du ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS). Il sera supporté par les entreprises qui notifient une opération de concentration: elles paieront 17.450 euros pour une concentration simplifiée et 52.350 euros pour une concentration complète, ce qui devrait rapporter 800.000 euros par an. "Nous avons décidé, en conclave budgétaire, d'y ajouter un revenu additionnel de 600.00 euros, supporté par le budget de l'État" poursuit le cabinet. Une augmentation des moyens qui n'est pas négligeable, le budget de l'institution étant de l'ordre de 7,5 millions d'euros.

"Je constate avec plaisir que le gouvernent a prévu plus de 800.000 euros de refinancement, ce qui permettra à l’Autorité de mieux assurer ses tâches" réagit Jacques Steenbergen, le président de l'Autorité belge de la concurrence. Cela pourrait notamment permettre de mettre sur pied une équipe spécifique pour les opérations de concentration, qui sont soumises à des délais très stricts, ce qui permettra aux autres membres du personnel de se concentrer sur les infractions. "Et cela devrait avoir un effet bénéfique sur le long terme pour le budget de l'État, ajoute le cabinet Dermagne. Depuis 2013, l'ABC a rapporté plus de 180 millions au budget et lui en a coûté moins de 70 millions. Et son refinancement devrait augmenter l'apport budgétaire des amendes."