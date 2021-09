Pour Annelies Verlinden, le Fédéral n'a pas tardé à agir suite aux inondations

Mercredi, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden s’exprimait devant la Chambre au sujet de l’assistance, pendant et après les inondations.

Les inondations qui ont frappé la Wallonie en juillet continuent de s’inviter sur la scène politique. Alors que le Parlement wallon se prononçait en milieu de journée sur la mise en place d’une commission d’enquête, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) était attendue en commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants, pour faire le point sur la gestion de la catastrophe.

Une situation inédite, avec des intempéries atteignant parfois des niveaux attendus tous les 200 ans. "Les dommages sont considérables et les réparations prendront du temps", résume-t-elle. À l'avenir, et avec les dégâts du changement climatique dans le viseur, la ministre appelle la Belgique à entamer une réflexion sur le niveau de protection des risques qu’elle souhaite et à y affecter les moyens nécessaires.

Intervention du Fédéral: too little, too late?

Pour Annelies Verlinden, le gouvernement fédéral n’a pas tardé à agir. "Nous agissons sur base de la structure de gestion de crise telle qu’elle existe, conformément aux réglementations, avec trois phases: communale, provinciale et fédérale", explique-t-elle. Or, sollicités par le Centre de crise national après avoir déclenché les phases d’urgence provinciales, les gouverneurs auraient, selon elle, assuré qu’une gestion de crise plus proche du terrain restait plus adéquate.

"Une fois que le Hainaut a déclaré la phase provinciale, et contrairement aux avis reçus, on a déclenché la phase fédérale." Annelies Verlinden Ministre de l'Intérieur (CD&V)

"Le 14 juillet, le Centre de crise a pris contact avec les gouverneurs, pour avoir une vue sur les besoins matériels et personnels [ainsi que] pour organiser une réunion de coordination. On a fait la même chose le 15 juillet au matin", explique la ministre. "Une fois que le Hainaut a déclaré la phase provinciale, et contrairement aux avis reçus, on a déclenché la phase fédérale." Dès le 14 juillet, des mesures fédérales avaient néanmoins déjà été prises, notamment l'activation du hub logistique national afin de pourvoir les besoins en bateaux et en hélicoptères.

Décrétée le 15 juillet, la phase d’urgence fédérale prenait fin onze jours après. En août, la ministre annonçait ensuite la création d’une Cellule d’appui fédérale (CAF) au sein du Commissariat spécial à la reconstruction, mis en place par la Région wallonne. Cette fois l’annonce avait déclenché les soupçons: le Fédéral avait-il retiré ses billes trop hâtivement?

"Plusieurs réunions de coordination ont précédé la fin de la phase fédérale pour faire en sorte que tout puisse être organisé de manière adéquate." Annelies Verlinden Ministre de l'Intérieur (CD&V)

"Plusieurs réunions de coordination ont précédé la fin de la phase fédérale pour faire en sorte que tout puisse être organisé de manière adéquate", défend la ministre. "Nous [pensions déjà à mettre fin] à la phase fédérale le 20 juillet, mais nous avons attendu jusqu’au 26 pour être sûrs d’avoir suffisamment de concertation avec les gouverneurs et la Région." Par ailleurs, le nombre de communes sévèrement touchées était déjà devenu restreint. Une gestion provinciale était alors, selon elle, plus adaptée. "La mise en place de la CAF nous paraît une manière plus adéquate d’aider les gens [au niveau fédéral] », conclut-elle.

Effectifs, évacuations,... Des leçons à tirer

Les députés ont également demandé des clarifications sur le futur de la Protection civile, dont l'effectif a diminué depuis sa réforme de 2017, ou encore le système d’alerte BE-Alert, défaillant selon les personnes situées en zone sinistrée. Ils déplorent aussi une fragmentation des compétences qui, en temps de crise, empêche de réagir rapidement.

La ministre, reconnaissant une insuffisance d'effectifs et des défaillances, appelle notamment à la création d’une "commission d’apprentissage", en présence de partenaires extérieurs, pour tirer les enseignements de la catastrophe.