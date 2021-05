Que prévoit la réforme fiscale des voitures de société?

1. Déductibilité dégressive pour l’électrique

À partir de 2026 , seules les voitures de société sans émission carbone (électrique) seront déductibles à 100% . Mais cette déductibilité est dégressive. Concrètement, seules les voitures de société répondant à ce critère et achetées en 2026 seront totalement déductibles. Pour la suite, à partir de 2027, la déduction passe à 95% ; 90% en 2028; 82,5% en 2029; 75% en 2030; 67,5% en 2031.

2. L’avenir des moteurs thermiques

"Nous n'intervenons pas dans les contrats existants. Chaque employeur pourra toujours proposer à ses salariés une voiture essence ou diesel. Le libre choix demeure, mais les voitures de société polluantes ne pourront plus compter sur un avantage fiscal", indique le ministre des Finances.

Concrètement, pour inciter les travailleurs et employeurs à opter pour des véhicules plus verts, la fiscalité des voitures à moteur thermique sera progressivement moins avantageuse. Une phase de transition a été élaborée:

3. Réduction d'impôts pour les bornes de recharge

La Vivaldi veut aussi accélérer l’installation de bornes de recharges pour voitures électriques. Pour ce faire, toute personne (propriétaire comme locataire) qui achète et installe une borne à domicile entre le 1 er septembre 2021 et le 31 août 2024 bénéficiera d’une réduction d’impôts:

Les entreprises qui investissent dans une borne de recharge accessible au public entre le 1 er septembre 2021 et le 31 août 2024 peuvent aussi compter sur une déduction fiscale: de 200% entre le 1 er septembre 2021 et le 31 décembre 2022 ; puis de 150% jusqu’au 31 août 2024.

C'est la réduction d'impôt sur un montant total de 1.500 euros par borne de recharge et par contribuable entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022.

4. Budget mobilité revu et amélioré

Toujours dans la même optique de réduire l’empreinte carbone belge, le budget mobilité, alternative à la voiture de société, sera bientôt plus simple, plus flexible et s’élargira à d’autres modes de transports durables. Seront inclus dans le budget mobilité: