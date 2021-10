Ramener au travail 1% des malades de longue durée rapportera au moins 25 millions d'euros

De substantiels gains budgétaires

Le Bureau du plan a fait l'exercice pour une personne sans enfants résidant à Bruxelles et reprenant un temps plein pendant 3 mois après 9 mois d'incapacité totale de travail. On est donc sur un quart temps sur base annuelle. L'évaluation prévoit trois niveaux de salaire brut, 1.700, 2.700 et 3.700 euros. Pour le salaire intermédiaire, on constate que le budget de l'État serait soulagé de 4.455 euros d'allocations et engrangerait un gain de plus de 1.500 euros à l'impôt des personnes physiques. Le retour en cotisations personnelles est évalué à 1.071 euros tandis qu'aux additionnels régionaux et communaux, on parle d'un gain budgétaire de 639 euros. Reporté aux 4.500 personnes visées, on tombe sur un total très théorique de 34,7 millions d'euros.