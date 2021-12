Raoul Hedebouw élu à la présidence du PTB

Raoul Hedebouw, 44 ans, est actuellement porte-parole national du parti unitaire, et chef de groupe PTB-PVDA à la Chambre . Il succèdera le 1er janvier prochain à Peter Mertens, qui a présidé le parti ces 13 dernières années et l'a fait passer d'un petit poucet à un acteur en vue du débat politique, à tout le moins dans le sud du pays.

"Le projet des séparatistes est le projet du grand patronat"

"Ce dont on a besoin, c'est de refédéraliser. S'il y a une division en Belgique aujourd'hui c'est celle entre la population, d'un côté, et les politiciens de la rue de la Loi, de l'autre."

"Il y a un scénario dans lequel la N-VA veut conclure un accord avec le PS pour diviser encore plus les compétences et vider complètement l'unité du pays. Dans ce scénario, la N-VA et Vooruit formeront aussi un gouvernement flamand ensemble", a affirmé Raoul Hedebouw dans son premier discours après l'annonce des résultats de l'élection du nouveau président de parti. "Le projet des séparatistes est le projet du grand patronat", ajoute-t-il, y opposant la volonté d'une "majorité" de Belges d'avoir au contraire "plus de Belgique". "Ce dont on a besoin, c'est de refédéraliser. S'il y a une division en Belgique aujourd'hui c'est celle entre la population, d'un côté, et les politiciens de la rue de la Loi, de l'autre."