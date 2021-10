Sammy Mahdi veut auditer des services d’asile et d’immigration

La mission a été confiée à Capgemini. L'objectif est de ramener la durée de traitement des dossiers à six mois au lieu d'un an et plus actuellement.

En sollicitant un audit des quatre services chargés de l’asile et de l’immigration en Belgique, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V) souhaite vérifier comment réduire de moitié la durée des demandes d’asile.

"Il faudrait pouvoir boucler une demande d’asile en six mois." Sammy Mahdi Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration

"Il faudrait pouvoir boucler une demande d’asile en six mois, alors que cela prend aujourd’hui un an en moyenne voire davantage", explique Mahdi. "Cet audit devrait y contribuer, de même que l’engagement de 700 agents supplémentaires et la confection d’un code de la migration."

Lire aussi La migration, cet autre terrain glissant pour la Vivaldi

Cela fait longtemps que notre pays accuse un retard important dans le traitement des dossiers. Quant aux procédures de demande d’asile, elles sont très longues. Résultat: les personnes restent longtemps dans les structures d’accueil, ce qui réduit les places disponibles pour les nouveaux arrivés.

Capgemini reçoit la mission

C’est pourquoi Mahdi entend mener un examen approfondi du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, de l’Office des étrangers, de Fedasil et du Conseil du contentieux des étrangers. L’objectif est d’améliorer la collaboration entre ces instances et d’augmenter la digitalisation. La mission a été confiée à la société de consultance Capgemini Belgium et s’étalera sur dix mois.

L’audit doit permettre de comprendre d’où proviennent les retards dans le traitement des dossiers et comment y remédier.