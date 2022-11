Ska (CSC) et Nyst (UCM): "Nous avons un combat commun à mener sur les prix de l'énergie"

La concertation sociale a connu un nouvel échec lundi. Et ce mercredi, les syndicats vont multiplier les grèves et les actions aux quatre coins du pays. Les patrons, forcément, n'apprécient pas, alors que beaucoup d'entreprises craignent pour leur survie. Nous avons réuni Marie-Hélène Ska (CSC) et Pierre-Frédéric Nyst (UCM) pour débattre de la crise actuelle.