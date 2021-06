Sprint final pour la concertation interprofessionnelle...

Les employeurs et les syndicats tentent toujours de s’entendre sur quatre dossiers. S’ils échouent, les questions sociales agiteront à nouveau la Vivaldi d'ici peu.

Entamé ce lundi vers 13 heures, le round final des négociations sur l’accord interprofessionnel se poursuivait en soirée à l’heure où nous mettons sous presse. C’est plutôt bon signe, car si aucun des deux bancs n’a claqué la porte après neuf heures de réunion, c’est qu’un compromis leur paraît atteignable.

Les membres du Groupe des Dix (G10) en sont conscients, ils jouent gros. S’ils parviennent à conclure un deal, ils redoreront leur blason, solidement terni après l’échec des négociations salariales. Dans le cas contraire, ils risquent de porter un nouveau coup à la crédibilité de la concertation interprofessionnelle.

Quatre dossiers

Pour rappel, les interlocuteurs sociaux avaient admis fin avril qu’ils n’arriveraient pas à trouver un terrain d’entente sur la norme salariale. Résultat: la patate chaude avait atterri dans les mains du gouvernement. Après quelques tensions, ce dernier a décidé de maintenir le plafond d'augmentation des salaires à 0,4% pour 2021 et 2022, tout en offrant la possibilité aux entreprises en bonne santé d’accorder une prime unique de 500 euros à leurs travailleurs.

Les socialistes ont prévenu: sans avancées sur le salaire minimum, ils ne valideront pas la norme de 0,4% et les fameuses primes corona.

Mais, et ce n'est pas un détail, ces deux décisions n'ont pas été bétonnées dans un arrêté royal. Avant de passer à cette étape, le gouvernement a effectivement demandé aux partenaires sociaux de se pencher sur quatre autres dossiers: le salaire minimum, les fins de carrière, les heures supplémentaires et enfin l'harmonisation du deuxième pilier de pension.

Lire aussi | Salaire minimum contre heures sup': le grand marchandage

Soyons clairs: un compromis du G10 sur ces points sortirait une sérieuse épine du pied de la Vivaldi. Car les socialistes ont prévenu: sans avancées sur le salaire minimum, ils ne valideront pas la norme de 0,4% et les fameuses primes corona. En résumé, un accord entre patrons et syndicats éviterait une nouvelle passe d'armes sur les questions sociales en gouvernement.

Du "50-50"

Les partenaires sociaux parviendront-ils à s'entendre cette fois? "C'est du 50-50", estimait l'un des négociateurs peu avant l'entame des ultimes pourparlers. "C'est maintenant ou jamais", lâchait un autre.

Sur le salaire minimum, qui n'a plus évolué depuis 2008, les discussions s'annonçaient en tout cas particulièrement complexes. Côté syndical, on exige que sa revalorisation soit amorcée dès 2022. Quant au montant à atteindre, la FGTB réclame, de longue date, une rémunération horaire de 14 euros. Sachant que le salaire minimum est aujourd'hui d'environ 9,8 euros, il est probable que les représentants des travailleurs doivent se contenter d'une hausse nettement plus modeste.

9,8 Euros En Belgique, le salaire minimum horaire avoisine actuellement 9,8 euros de l'heure. La FGTB rêve de le porter à 14 euros à moyen terme.

Et sur la façon de relever les plus bas salaires, beaucoup d'incertitudes persistent aussi. Ligne rouge pour les patrons: il ne faut pas qu'une revalorisation entraîne une augmentation du salaire brut, ou si c'est le cas, il faut qu'elle soit compensée. Selon toute vraisemblance, les deux bancs cherchent à jouer sur la fiscalité et la parafiscalité afin d'augmenter le salaire net perçu par les travailleurs.

Le gouvernement, qui devra donc payer une partie de la note, validera-t-il les pistes retenues dans un éventuel accord? Probablement, d'autant qu'il s'est régulièrement dit prêt à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de compromis atteints en G10.

Contreparties

Comme dans toute négociation, les deux bancs voudront des trophées. Si les syndicats obtiennent une revalorisation du salaire minimum et un assouplissement des conditions de prépension lors de restructurations, les patrons réclameront des contreparties. Dans leur ligne de mire, on trouve entre autres l'obtention d'un régime nettement plus favorable en matière d'heures supplémentaires ou encore une réduction du rendement garanti pour les pensions complémentaires.