Sur la vie dure de la Vivaldi

Ils ont parfois la vie dure, les partis flamands de la coalition Vivaldi. On ne peut pas dire que leurs partenaires francophones leur facilitent la tâche. Bien sûr, ce n'est pas la seule explication de leur stagnation dans les sondages: Open Vld, CD&V et Vooruit oscillent toujours entre 10 et 12% d'intentions de vote. Mais ils payent en partie l'évaporation d'une sorte de courtoisie fédérale qui n'est pas sans importance dans un pays divisé comme le nôtre: prendre garde à ce que les affaires d'une communauté ne mettent pas les coalisés de l'autre communauté linguistique en difficulté. Les anciens s'en rappellent, c'était une préoccupation forte chez Elio Di Rupo lorsqu'il logeait au 16 rue de la Loi. Forcément marqué par la crise communautaire qui avait précédé, l'homme fort du PS y avait grand intérêt: ne pas fragiliser des alliés qui lui seraient utiles , voire indispensables au contournement de la N-VA à l'élection suivante. La suédoise avait pulvérisé ces espoirs malgré la bonne tenue de la coalition sortante dans les urnes.

Cette époque paraît bien lointaine. Aujourd'hui, le PS est talonné par le PTB et le Vlaams Belang fait la course en tête au nord du pays. Et le gouvernement fédéral compte sept partis. Ce contexte explique la fureur de l'Open Vld lorsque le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a fait un problème politique de la nomination par Ecolo de Ihsane Haouach comme commissaire de gouvernement à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Les libéraux flamands n'avaient aucun intérêt à ce qu'une polémique sur le voile se développe au Fédéral et l'ont fait savoir.