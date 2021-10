Sur le nucléaire, le MR prépare une bataille en solitaire

Les libéraux francophones pensent à miser sur l'atome en vue des élections de 2024.

Sans avoir en main les résultats des enchères CRM sur nos capacités potentielles de production énergétique, les partis de la Vivaldi peuvent difficilement sortir d'une prudente réserve sur la sortie du nucléaire. Ces résultats devraient être présentés aux vice-Premiers ministres dimanche, à quelques heures du lancement de la COP26. En attendant, il n'y a que le MR pour faire ouvertement un usage très politique d'une question qui devrait être réglée avant tout sur des bases rationnelles solides, estime-t-on assez largement dans la coalition fédérale. Les libéraux francophones vont tout faire pour prolonger ces deux réacteurs, mais de l'aveu même de leur président Georges-Louis Bouchez, ils mèneront la bataille en solitaire si celle-ci devenait nécessaire.

À la Toison d'Or, on ne se faisait guère d'illusions vendredi sur le contenu du rapport et sur les chances de Bouchez d'obtenir gain de cause. Même l'Open Vld ne se place pas sur la même ligne dans ce dossier. Et certains propos du Premier ministre Alexander De Croo semblent viser directement le MR. "J’ai l’impression que le dogmatisme a changé de camp, disait-il à La Libre mi-octobre. Avant, le dogmatisme était sur l’antinucléaire. Aujourd’hui, il devient pro-nucléaire. Pour moi, c’est une décision très rationnelle. Si on veut faire beaucoup de durable, notre parc actuel de production est un obstacle". En coulisse, certains lui prêtent l'envie d'être le Premier de la sortie effective du nucléaire, mais le discours officiel du 16 renvoie toujours à l'accord de gouvernement: on reste dans un scénario de sortie complète en 2025 à moins que notre sécurité d'approvisionnement soit menacée. On ajoute que les décisions d'aujourd'hui doivent projeter la stratégie énergétique belge bien au-delà d'une prolongation éventuelle de dix ans pour deux réacteurs.

Les verts ont préparé le terrain

Le MR table sur les émissions de CO2 engendrées par les futures centrales au gaz pour asseoir sa position. Georges-Louis Bouchez "en est malade" vu les objectifs que s'est fixés la Belgique en la matière, entend-on. C'est oublier que le MR prônait déjà la construction de centrales au gaz pour compenser la sortie du nucléaire dans son dernier programme électoral, ce que les verts ne manqueront pas de lui rappeler si la température devait monter au sein de la Vivaldi. La position de Bouchez est en définitive assez inconfortable. Sous la suédoise, où les bleus gouvernaient avec l'autre grand parti pro-nucléaire, la N-VA, le MR n'a pas remis en cause la sortie complète. "Il y aura une sortie du nucléaire en 2025, je maintiens cet objectif", disait Charles Michel à la Chambre fin 2017. Son gouvernement n'a pas non plus suffisamment préparé une sortie "propre" de l'atome. Aujourd'hui, le MR peut tout au plus rappeler que c'est sous sa ministre Marghem que les réacteurs Doel 1 et 2 ont été prolongés de dix ans.

Mais la séquence politique qui s'annonce positionnera au minimum le parti pour un objectif de moyen terme, les élections 2024, veut-on croire au siège du parti. Georges-Louis Bouchez songe en effet à faire du retour au nucléaire un argument de campagne pour le prochain scrutin. À confirmer.

Côté écologistes, on a la certitude que sortie totale du nucléaire il y aura. Et dès le mois d'août, le coprésident d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, avait préparé les esprits en faisant comprendre que les verts ne s'accrocheraient pas à la fermeture de deux réacteurs si cela devait poser problème. La ministre Groen Tinne Van der Straeten se dit sereine, ce qui ne veut pas dire que la fin de son mandat sera de tout repos. Il lui faudra rassurer sur notre sécurité d'approvisionnement présente et future dans un contexte de tension sur les prix sous le feu d'une opposition très forte au nord du pays.