Thomas Dermine: "Il faut protéger les investissements publics"...

Le secrétaire d’État demande à l'Europe le droit d'aménager le plan de relance belge suite aux inondations. Et plaide pour investir davantage contre le changement climatique.

Les inondations des 14 et 15 juillet vont nécessiter à court terme un ajustement des projets du plan de relance européen en Belgique, et elles soulignent la nécessité d’un changement d’approche sur la dépense publique, estime le secrétaire d’État fédéral aux Investissements stratégiques Thomas Dermine.

Le gouvernement wallon a annoncé cette semaine qu’il réorientera 800 millions d’euros de son plan de relance vers la reconstruction. Le plan belge de relance et résilience – financé par l’Union européenne – devrait lui aussi être adapté : "On va plaider auprès de la Commission a minima pour une flexibilité dans les échéances de réalisation de projets ", indique Thomas Dermine dans une visio-interview.

Un secteur sous pression

En principe, les 5,9 milliards d’euros de subsides belges du plan Next Generation EU doivent être dépensés pour la fin 2026, et les tranches de financement seront payées en fonction de la réalisation d’objectifs jalonnés. Mais les inondations risquent de rendre ce calendrier impossible à tenir . "Il faut éviter que la Région wallonne soit pénalisée parce qu’elle donne la priorité à des projets de reconstruction par rapport aux projets du plan de relance européen", souligne le socialiste, selon qui les premiers retours de la Commission européenne à cet égard sont compréhensifs.

"Il n’est pas impossible qu’on doive revoir certains échéanciers au niveau des projets", indique-t-il, tout en précisant que le décalage sera envisagé au cas par cas - il cite l’exemple du tram de Liège - et non pour l’ensemble du plan de relance .

"Il faut qu’on arrête de se demander comment est-ce qu’on va payer ces investissements, mais plutôt comment on peut se permettre de ne pas investir massivement."

Le risque de voir des projets de relance faire concurrence à ceux de la reconstruction après les inondations est patent, alors que le secteur de la construction souffre à la fois de pénuries de matériaux et d’un manque de main d’œuvre. Le plan de relance européen pourrait à cet égard avoir un effet pervers en Belgique : la construction absorbe les pics de demande en recourant à des travailleurs détachés venus principalement d’Europe de l’Est, or le travail détaché sera moins disponible en raison des plans de relance dans ces pays d’origine, souligne Dermine. "Il faut donc donner une priorité absolue aux projets de reconstruction urgents."

Sanctuariser l'investissement

Pour le secrétaire d'État, les inondations soulignent la nécessité de changer d’approche face à la dépense publique, dans un monde où il faut investir à la fois pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et pour s’adapter aux effets du réchauffement. "Les inondations et leurs conséquences économiques montrent clairement qu’il faut qu’on arrête de se demander comment est-ce qu’on va payer ces investissements, mais plutôt comment on peut se permettre de ne pas investir massivement", abonde-t-il.