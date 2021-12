Toujours pas d'accord au Fédéral sur la sortie du nucléaire

Le dossier sera transmis aux différents cabinets ministériels concernés ce mardi afin de clarifier un certain nombre de questions techniques et juridiques .

Discussions sous pression

Les vice-premiers ministres fédéraux, accompagnés des ministres de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et des Pensions Karine Lalieux (PS), se sont retrouvés au 16 rue de la Loi peu après 19h afin d'aborder le dossier de la fermeture définitive des centrales nucléaires en 2025 .

Le gouvernement est sous pression sur cette question depuis un certain temps déjà. Les Verts plaident pour la fermeture des 7 réacteurs nucléaires belges d'ici à 2025, tandis que le MR se bat bec et ongles pour la prolongation de deux réacteurs. Les libéraux estiment que la fermeture mettrait en danger la sécurité d’approvisionnement. Le parti plaide pour un plan B, avec prolongation de deux réacteurs.

Des avancées prévues en groupes de travail

Ces derniers devront clarifier un certain nombre de questions techniques et juridiques dès ce mardi matin, selon une source, "pour continuer à avancer structurellement dans le sens d'une décision". Assurer la sécurité d'approvisionnement et le contrôle des prix à partir de 2025 reste "'l'unique objectif".