Trois procédures en conflit d'intérêt contre les quotas Inami

Le cdH passe à l’attaque contre la volonté du Fédéral d’appliquer strictement le contingentement en matière de quotas Inami et entame trois procédures en conflit d’intérêt.

"Nous avons déposé, ce mardi midi, une motion en conflit d’intérêt à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Région wallonne, une troisième va suivre à la Région bruxelloise", annonce Alda Greoli, cheffe de groupe cdH à la Fédération Wallonie Bruxelles.

Dans le collimateur: l’article 87, devenu entretemps l’article 69, du projet de loi portant diverses dispositions urgentes en matière de santé, qui vise à une maîtrise plus stricte du fédéral sur le respect des quotas Inami pour les médecins et les dentistes.

Pour la députée fédérale Catherine Fonck (cdH), cette mesure est purement et simplement inacceptable, parce qu’elle va permettre d’introduire un deuxième verrou en matière de numéros Inami, alors qu’il y a pénurie de médecins en Wallonie et à Bruxelles et que les diplômés des autres pays européens reçoivent sans problème leur numéro Inami.

On sait que Fédéral et Fédération Wallonie-Bruxelles s’opposent violemment sur ce dossier. Depuis l’instauration du contingentement fédéral en 1977, la Fédération Wallonie-Bruxelles a toujours diplômé plus de médecins que le nombre de numéros Inami qui lui étaient dévolus. Quelque 850 nouveaux médecins sortent chaque année des universités francophones, pour un peu plus de 500 numéros Inami en théorie, ce qui contraint le Fédéral à délivrer des numéros supplémentaires.

Le ministre Frank Vandenbroucke (Vooruit) avait annoncé que, faute d’accord à l’amiable d’ici fin 2021, il agirait. D’où cette disposition qui prévoit que l’Inami n’accordera plus, sauf exceptions, un numéro qu’aux diplômés qui disposent d’une attestation de contingentement. Or ces attestations, délivrées en fin de première bac, sont bien moins nombreuses que le nombre d’étudiants qui poursuivent leurs études.

Course contre la montre

Le texte a été voté en commission, mais fin décembre, l’opposition a obtenu le renvoi de plusieurs amendements au Conseil d’État, ce qui a reporté son vote en séance plénière. Mais le temps presse. D’où le dépôt de ces trois motions en conflit d’intérêt par le cdH. "Les trois procédures sont destinées à multiplier nos chances que la procédure en conflit d’intérêt soit activée avant le vote en séance plénière au Fédéral", explique Alda Greoli, très remontée elle aussi contre le projet du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke. "Le ministre reste coincé sur des chiffres de planification qui remontent à 2011, sans tenir compte des pénuries de médecins, généralistes mais aussi pédiatres, psychiatres ou gériatres, et de la pandémie", critique-t-elle.

"Ce projet de loi va pénaliser non seulement les étudiants en médecine, mais aussi l’accessibilité effective à la médecine de proximité, alors qu’une commune wallonne sur deux est déjà en pénurie de médecins et que la Wallonie a déployé le programme Impulseo pour attirer les médecins dans les zones peu couvertes", renchérit François Dequenne, chef de groupe cdH au Parlement wallon.

Une fois prises en considération, ces motions seront envoyées en commission, puis en séance plénière, où elles devront recueillir les deux tiers des voix pour être activées, et forcer la concertation. Mais Alda Greoli est optimiste sur la possibilité de rallier d’autres partis à sa cause.

La ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny a obtenu un mandat du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour entrer en négociations. Elle a adressé fin décembre un courrier au ministre Vandenbroucke où elle demande deux garanties, conditions préalables à tout examen du filtre actuellement mis en place, explique son cabinet. Un: avoir l'assurance que la population dispose de suffisamment de praticiens de la santé. Et deux: avoir l'assurance que les étudiants qui s'inscrivent dans les études de médecine et de dentisterie pourront, à l'issue de leur formation, avoir accès à l'exercice de la profession, et disposer tous d'un numéro Inami.

Au cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, on se refuse à communiquer sur le dossier pour l'instant.