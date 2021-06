Un accord social au bout de la nuit

Le Groupe des Dix (G10) est parvenu, dans la nuit, à un projet d'accord sur quatre sujets, dont la revalorisation du salaire minimum.

Fumée blanche! Non pas à Rome, où le pape est toujours en place, mais bien du côté de la rue Ravenstein et du siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), où employeurs et syndicats sont parvenus, au bout de la nuit, à un projet d'accord sur quatre sujets sociaux sensibles.

47 Euros Un travailleur isolé au salaire minimum disposera de 47 euros net de plus en avril 2022.

Aux alentours de cinq heures, tandis que Bruxelles s'éveillait, les membres du Groupe des Dix (G10) portaient la dernière main à leur compromis. Quel est son contenu? Pour l'instant, seules les grandes lignes sont connues. À première vue, il y en a un peu pour tout le monde.

Salaire minimum rehaussé dès 2022

Côté syndical, on se réjouit de l'obtention d'une trajectoire de revalorisation du salaire minimum, laquelle sera amorcée dès 2022. En avril de l'année prochaine, celui-ci devrait être porté à 1.700 euros brut par mois, soit une augmentation d'environ 76 euros, dont une large part devrait atterrir dans la poche des travailleurs. Par la suite, le salaire minimum augmentera encore à deux reprises, en 2024 et 2026, de 35 euros brut à chaque fois.

Grâce à des mesures de soutien fiscales du gouvernement, la différence entre le brut et le net devrait être particulièrement faible. À en croire le cabinet du ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS), l’accord se traduira "pour un travailleur isolé par une augmentation du revenu net de plus de 47 euros dès 2022". En 2024, la hausse cumulée devrait atteindre environ 100 euros et près de 150 euros en 2026. Aux yeux du socialiste, le deal atteint par les partenaires sociaux "résonne comme une avancée majeure".

La revalorisation pourrait même se poursuivre en 2028. A ce moment, une nouvelle augmentation sera possible à condition qu'elle n'entraîne pas une perte de compétitivité par rapport aux pays voisins.

Pas d'abaissement de l'âge des prépensions

Sur les fins de carrière, la demande portée par la FGTB d'abaisser l'âge des RCC (les ex-prépensions) à 58 ans en cas de restructurations n'a pas été rencontrée. Ces retraites anticipées restent possibles à partir de 60 ans pour les métiers lourds et lors de licenciements collectifs.

Les travailleurs âgés pourront, par contre, toujours bénéficier d'emplois de fin de carrière à 4/5e dès 55 ans. Nouveauté: ils auront aussi accès à ceux-ci à mi-temps dès 55 ans, contre 57 ans auparavant.

220 heures supplémentaires volontaires partout

Qui dit concessions, dit contreparties. Les patrons pourront, eux, se targuer d'avoir décroché une flexibilité accrue sur le travail.

120 Heures supplémentaires defiscalisées Les employeurs pourront faire prester 220 heures supplémentaires volontaires à leurs travailleurs jusqu'à fin 2022. Sur celles-ci, 120 seront entièrement défiscalisées.

Le régime favorable pour les secteurs cruciaux en matière d'heures supplémentaires volontaires, qui avait été instauré pendant la crise, sera maintenu jusqu'à fin 2022 et élargi à l'ensemble des secteurs.

Concrètement, les employeurs pourront faire prester un total de 220 heures supplémentaires à leurs travailleurs volontaires, contre 120 en temps normal. Sur ce quota de 220 heures, 120 n’impliquent pas le paiement d'un sursalaire, et ne doivent pas être récupérées. De plus, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale. Avantageux et intéressant pour la reprise, donc.

Ce système doit constituer une "mesure de relance" pour que les entreprises puissent prendre "un nouveau départ" après la crise du coronavirus, a commenté Pieter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

Harmonisation du deuxième pilier de pension

Très technique, le dossier de l'harmonisation des pensions complémentaires des ouvriers et des employés a fait l'objet, lui aussi, d'un compromis entre les deux bancs. Cette harmonisation, dont nous ne connaissons pas encore les détails, a toutefois été repoussée de 2025 à 2030, comme le demandaient les organisations d'employeurs.

Autre élément notable pour les patrons: une clause de paix sociale a été incluse dans le projet d'accord.

Comités décisionnels syndicaux le 22 juin

Ne le cachons pas, cet accord est une bonne chose pour la concertation interprofessionnelle, qui avait parfois donné l'impression de voguer d'échec en échec ces derniers mois. Point de triomphalisme cependant, tout n'est pas encore plié.

Si le gouvernement devrait donner, sans trop rechigner, son feu vert au compromis du G10, sa présentation aux instances des syndicats sera probablement une autre paire de manches. Rappelons-le, cette dernière étape n'est pas qu'une formalité! En 2019, un projet d'AIP dégagé après de longues semaines de discussions entre partenaires sociaux avait finalement été recalé par les instances de la FGTB, lesquelles avaient jugé les avancées sur le salaire minimum insuffisantes.

Qu'en sera-t-il cette fois? Réponse attendue le 22 juin, jour où se réuniront les comités décisionnels des organisations syndicales. Interrogé à chaud mardi matin, le président du syndicat socialiste Thierry Bodson se montrait plutôt positif. "Je suis satisfait pour les gens en termes de pouvoir d'achat. Le gros bémol, c'est qu'il y aura tout de même une mise à contribution importante des moyens publics".

Du côté de la CSC, on se contente pour l'heure de qualifier le compromis atteint de "défendable". Quant aux organisations d'employeurs, elles parlent d'un "accord équilibré".

"Les mois et années à venir seront marqués par la reprise économique. En même temps, nous devons réorganiser en profondeur notre économie et mieux protéger les personnes." Alexander De Croo Premier ministre

L'accord a été félicité également du côté du cabinet du Premier ministre. Pour Alexander De Croo, il était important que les partenaires sociaux parviennent ensemble à un accord. "La crise du coronavirus a durement touché de nombreuses entreprises et travailleurs. Les mois et années à venir seront marqués par la reprise économique. En même temps, nous devons réorganiser en profondeur notre économie et mieux protéger les personnes. Pour ce faire, vous avez besoin de partenaires sociaux qui peuvent parvenir à des accords autour de la table de manière constructive et positive", a déclaré le Premier ministre ce mardi matin.