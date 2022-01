Un baromètre à trois niveaux pour les événements publics

Le commissaire corona Pedro Facon présentera ce jeudi au comité de concertation un projet de baromètre avec trois niveaux de risque.

Le commissaire corona Pedro Facon présentera ce jeudi aux ministres fédéraux et régionaux réunis en Codeco la première version du nouveau baromètre corona. Il détermine un ensemble de règles en fonction de l’évolution de l’épidémie. Ces règles concernent les événements publics – de la culture aux festivals en passant par les congrès et le sport. D’autres secteurs, comme l’Horeca, devraient suivre.

Peter Facon propose trois niveaux de risque. Le niveau 1 suppose moins de 65 admissions par jour à l’hôpital, et moins de 300 lits occupés aux soins intensifs. Le niveau 2 est activé entre 65 et 149 admissions par jour, et jusqu’à 500 lits occupés en soins intensifs. Le niveau 3 est enclenché si l’on dépasse ces chiffres – ce qui correspond à la situation actuelle.

Une distinction est faite entre intérieur et extérieur, et entre activités: public assis et passif (théâtre ou cinéma), assis et actif (football en salle ou match de première division) ou actif (danse en salle ou festival de musique en plein air). Des mesures seront associées au type d’activités et au niveau du virus, comme la ventilation obligatoire, la présentation d’un pass corona ou la limitation du nombre de visiteurs.

L'objectif de ce baromètre? Éviter de fermer et rouvrir en permanence des pans entiers de la vie publique, et dépolitiser les décisions.