Un deuxième verrou pour les quotas Inami

Cette disposition concerne le dossier très sensible des numéros Inami. On sait que Fédéral et Fédération Wallonie-Bruxelles s'opposent sur la question. Depuis l'instauration du contingentement fédéral en 1977, la Fédération Wallonie-Bruxelles a toujours diplômé plus de médecins que le nombre de numéros Inami qui lui était dévolu – quelque 850 nouveaux médecins sortent chaque année des universités francophones, pour un peu plus de 500 numéros Inami en théorie, ce qui contraint le Fédéral à délivrer des numéros supplémentaires.