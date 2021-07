Un discours royal proche des citoyens, mais exempt d'un thème essentiel

Les valeurs humaines plutôt que le débat climatique

"Le Roi lie bien les deux événements", relève Jean Faniel, directeur général du Crisp (Centre de recherche et d'information sociopolitiques). "Il se base sur des thèmes qui lui sont récurrents, et qui sont classiques dans les discours royaux: les valeurs humaines. Il existait pourtant une autre façon de faire le lien entre ces deux sujets: le climat, la réflexion sur l’écologie, les rapports entre l’homme et la nature , etc."

Un accent politique

Le Roi fait aussi une allusion au fédéralisme: "Notre modèle de société, construit sur le socle de la démocratie, s’est révélé être solide et fertile en projets créatifs." Il s’agit là d’une "phrase étonnante", selon le directeur général du Crisp. "Elle semble fort isolée dans ce discours. Elle paraît aussi très optimiste vu que la démocratie a été assez malmenée avec Trump ou Bolsonaro. Et en Belgique, on a gouverné pendant plus d’un an avec des arrêtés royaux, la loi 'pandémie' est seulement en train de réellement voir le jour. Notre démocratie est fort remise en cause par des citoyens qui soulignent qu’il y a trop de décisions pas assez 'démocratiques' ou qui estiment que le système ne fonctionne pas bien et devrait être remplacé par un régime plus dur. Cette allusion du Roi me semble donc fort optimiste, quoique logique de la part du garant de notre démocratie."