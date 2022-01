Un million de reports de paiement pour les factures de gaz et d'électricité

Entre le début de la pandémie et le 15 septembre dernier, les fournisseurs de gaz et d'électricité ont traité quelque 922.000 plans d'étalement ou reports de paiement. Et la situation n'a pu que s'aggraver depuis.

Les dernières statistiques remontent à la mi-septembre, mais la situation n'a pu que s'aggraver depuis. Entre le début de la pandémie et le 15 septembre dernier, les fournisseurs ont traité quelque 922.000 plans d'étalement ou reports de paiement pour une valeur de 572 millions d'euros. Et ce, alors que la hausse des prix du gaz et de l'électricité n'a commencé qu'en avril dernier, pour s'accélérer vertigineusement ensuite.

"La situation s'est encore détériorée depuis la mi-septembre", affirme Stéphane Bocqué, responsable de communication à la Febeg, la fédération qui réunit les principaux acteurs du secteur. Les impayés, qui étaient déjà à la hausse en 2020 et représentaient 65% de la marge bénéficiaire des entreprises du secteur, sont vraisemblablement, eux aussi, en nette augmentation.

Un risque de crise systémique

Chez Engie, le leader du marché en Belgique, 10% des clients résidentiels connaissent des difficultés de paiement. Des chiffres qui, jusqu'à présent, sont stables. "Cependant, avec l'augmentation des prix que nous avons connue depuis septembre, nous nous attendons à une hausse significative des paiements tardifs et des problèmes de paiement" indique Hellen Smeets, porte-parole.

Car les factures d'énergie flambent. La Creg a expliqué récemment au Parlement qu'un ménage belge moyen qui ne bénéficiait pas de contrat fixe avait vu sa facture annuelle d'électricité grimper de 200 euros et celle de gaz de 1.158 euros. Et la situation pourrait encore s'aggraver si les prix de gros se maintiennent à des niveaux élevés.

Les deux tiers des ménages bénéficient de contrats fixes. Ils sont donc encore épargnés s'ils ont signé avant l'envolée des prix et que leur contrat n'est pas arrivé à échéance. Mais ils risquent fort, eux aussi, de finir par devoir faire face à une très mauvaise surprise, d'autant que les contrats à prix fixe deviennent une denrée rare. En bref, il y a un véritable risque de crise systémique dans le secteur, avec une forte hausse des impayés, qui va fragiliser encore certains acteurs qui sont déjà en grande difficulté.

Baisser la TVA?

"Une baisse de la TVA, temporaire et limitée, pourrait amortier la baisse de pouvoir d'achat." Bruno Colmant Professeur à l'ULB et à l'UCLouvain

Face à cette situation, l'économiste Bruno Colmant plaide une fois de plus pour une baisse de la TVA. "L'énergie est un produit de première nécessité, argumente-t-il. Or pour un ménage moyen, l'indexation salariale ne permet pas de compenser la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Dans l'indice des prix à la consommation, l'eau, l'électricité, le gaz et les loyers représentent une vingtaine de pour-cent seulement. Cela entraîne donc une perte de pouvoir d'achat pour beaucoup, qu'une baisse de la TVA, temporaire et limitée, pourrait amortir. Il faut cibler là où ça fait mal, pour éviter trop de rancœur sociale."

Il ne prône pas nécessairement une TVA à 6% sur l'électricité, comme l'avait fait le gouvernement Di Rupo en 2014 pour éviter un saut d'index. "On pourrait passer à 15% sur le gaz et sur l'électricité."

Une telle mesure est loin d'avoir la faveur de l'ensemble des économistes. "Non seulement je n'y suis pas favorable, mais je trouve que c'est une mesure particulièrement idiote, assène Etienne de Callataÿ, cofondateur et chief economist d'Orcadia asset management. Les moyens budgétaires, qui sont rares, doivent être ciblés sur ceux qui en ont besoin." D'autant plus, souligne-t-il, qu'en Belgique, une baisse de TVA ralentit l'indexation des salaires. "Ce n'est donc pas une mesure pro-consommateurs, mais une mesure pro-employeurs."

Étendre encore le tarif social?

"Il est absurde que le soutien augmente avec la quantité d'énergie que vous consommez." Etienne de Callataÿ Cofondateur et chief economist d'Orcadia asset management

Si Etienne de Callataÿ loue les mesures prises pour étendre le tarif social, qui aident des centaines de milliers de personnes, il n'est pas favorable à pousser la logique plus loin. "En soi, il est bien que l'énergie soit chère, pour inciter à la transition climatique. Il est absurde que le soutien augmente avec la quantité d'énergie que vous consommez."

Philippe Defeyt, économiste à l'Institut pour un développement durable, estime, lui, qu'il serait envisageable d’élargir encore ce tarif social, aujourd'hui accessible à un isolé jusqu'à un peu plus de 20.000 euros par an de revenus, à une tranche de revenus plus élevée, mais avec un tarif social supporté entièrement par le contribuable, et non par le consommateur.

Soutenir les plus bas revenus?

Pour Etienne de Callataÿ, mieux vaut augmenter le pouvoir d'achats des revenus les plus faibles que prendre des mesures spécifiquement liées à l’énergie. "On peut imaginer un chèque supplémentaire de 50 ou 100 euros par mois, quelle que soit l'énergie utilisée", suggère-t-il. Une neutralité importante, renchérit Philippe Defeyt, puisque nombre de ménages n'ont pas accès au gaz.

Réformer complètement les factures?

Mais ce que Philippe Defeyt prône surtout, c'est une réforme complète de la facture d'électricité. "Il était normal, au départ, de faire supporter par le consommateur le soutien au renouvelable ou les tarifs sociaux. Mais de plus en plus de personnes, comme les propriétaires de panneaux photovoltaïques, sont sorties du lot commun. Il est donc logique de faire payer le contribuable plutôt que le consommateur."

La transformation d'une série de redevances en accises, à laquelle le gouvernement De Croo vient de procéder, ne change pas grand-chose à ses yeux, puisque ces accises continuent de figurer sur la facture. "Tout ce qui n'est pas strictement énergie doit sortir de la facture." Un point sur lequel le rejoint Etienne de Callataÿ, qui regrette "les taxes déguisées qui permettent aux intercommunales de se sucrer au passage".

"Ne devrait-on pas appliquer au gaz et à l'électricité un contrat-programme qui fixe les modalités de calcul des prix, comme pour le mazout?" Philippe Defeyt Economiste à l'Institut pour un développement durable

Philippe Defeyt estime qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. "Est-il logique que chacun doive scruter les tarifs pour choisir un fournisseur? Ne devrait-on pas appliquer au gaz et à l'électricité un contrat-programme qui fixe les modalités de calcul des prix, comme pour le mazout? Ou travailler avec des contrats par quartiers ou par groupes de consommateurs?"