Un nid d’espions russes installé en Belgique mis à nu

L’ambassade de Russie à Uccle abrite un centre de communication et un bastion de plusieurs dizaines d’espions russes, y compris après l’expulsion de 21 d’entre eux au début de l’année. Selon une enquête de notre rédaction et de la chaîne de radio et de télévision néerlandaise NOS, ils sont actifs en Belgique et donnent un coup de main à leurs confrères dans le cadre d’opérations secrètes menées dans d’autres pays européens.