Un retard potentiel pour 5% des objectifs du plan de relance

Thomas Dermine veut voir le verre presque plein: 20% des jalons et des objectifs fixés dans le plan de relance sont déjà réalisés, et 75% sont sur les rails.

Le premier rapport intermédiaire sur le plan de relance belge a été envoyé à l'Europe: si 75% des projets sont sur les rails, 5% présentent un risque de retard.

Les trains qui arrivent à l'heure intéressent moins les journalistes que ceux qui déraillent. Le secrétaire d'État à la Relance et aux Investissements, Thomas Dermine, (PS) veut, lui, voir le verre presque plein, et se réjouir d'abord des objectifs déjà rencontrés par le plan de relance belge, chiffrés dans le reporting intermédiaire à fin novembre qu'il vient d'envoyer à la Commission européenne. "Sur 100% des jalons et des objectifs fixés, nous en avons déjà réalisé 20%, et 75% sont 'on track' (sur les rails, NDLR), se réjouit-il. Seuls 5% s'accompagnent d'un avertissement, parce qu'ils sont potentiellement en retard."

Pour rappel, pour chacun des 85 projets d'investissements et des 36 projets de réformes contenus dans le plan de relance conjoint du Fédéral et des entités fédérées, des jalons et des objectifs ont été fixés, avec un échéancier précis.

"Les causes des retards ne sont pas problématiques, et nous allons jour notre rôle de pompier auprès de ces projets." Thomas Dermine Secrétaire d'Etat à la Relance et aux Investissements

Le secrétaire d’État pour la Relance préfère ne pas pointer du doigt les dossiers potentiellement en retard. "Il s'agit de cinq projets d'investissement et d'une réforme", se contente-t-il d'indiquer. Mais dans plusieurs cas, ces retards potentiels seraient liés à des questions de formalisation des marchés publics. "Ce ne sont pas des éléments très problématiques, affirme Thomas Dermine. Et nous allons jouer notre rôle de pompier auprès de ces projets, avec l'assistance technique de la Commission européenne."

Mais il insiste: pour lui, l'information significative, c'est que 20% des jalons et des objectifs sont déjà complètement réalisés, alors que le plan belge a été validé en juillet seulement. Des réalisations qui concernent essentiellement les réformes, avec notamment la modification du régime des voitures de société, mais aussi une série de réformes plus modestes, comme l'amélioration du schéma des primes à l'énergie en Communauté germanophone.

Le Covid-19, formidable accélérateur

"Dans 10 ou 20 ans, on fera référence au Covid-19 comme au mur de Berlin pour son rôle dans la consolidation européenne." Thomas Dermine Secrétaire d'Etat à la Relance et aux Investissements

"Cela montre que quand l'Europe joue un rôle supranational fort, elle permet aux États membres d'adopter des réformes pour lesquelles il y a des résistances internes fortes, analyse Thomas Dermine. Et je crois que dans 10 ou 20 ans, on fera référence à cette crise du Covid-19 pour son rôle dans la consolidation européenne, comme on fait aujourd'hui référence à la chute du mur de Berlin. Pour la première fois dans l'Histoire, l'Europe a les moyens de jouer ce rôle fort, parce qu'elle a la carotte avec des ressources propres, ce qui est une première, et le bâton, avec des obligations de résultats pour les États membres." Des obligations de résultats qui ne sont pas liées aux dépenses, comme c'était le cas avec les fonds structurels européens, ce qui avait été entraîné des effets pervers.

Prochain rendez-vous fin avril

Le prochain reporting est prévu fin avril. Et celui-là sera plus important encore que celui de fin novembre, puisqu'il déterminera si l'Europe peut libérer l'entièreté de la deuxième tranche, après les premiers 770 millions d'euros versés le 3 août, et répartis selon la clé définie entre le Fédéral et les entités fédérées. Une deuxième tranche qui, espère la Belgique, devrait se monter à 974 millions, et être versée cet été.

974 millions d'euros Le prochain reporting, prévu fin avril, sera plus important encore, puisqu'il déterminera si l'Europe peut libérer la deuxième tranche, qui devrait se monter à 974 millions d'euros.

Reste à savoir si comme attendu, l'enveloppe totale de 5,9 milliards d'euros de fonds européens sera rabotée de 750 millions d'euros, vu la situation macroéconomique de la Belgique. "Ce sera décidé sur base des paramètres de juin 2022, mais ce serait la preuve que l'économie se redresse, et ce serait une bonne nouvelle, puisque l'effet de l'augmentation de la croissance sur les finances publiques est dix fois supérieur à celui de la perte de subsides", rassure Thomas Dermine.

Le secrétaire d'État en profite pour, une nouvelle fois, renouveler son plaidoyer en faveur d'investissements publics massifs. "Aujourd'hui, on voit beaucoup de craintes par rapport à l'endettement. Mais, comme le dit Paul De Grauwe, on est dans une situation absolument inverse à l'effet boule de neige des années 70, parce qu'on a une croissance nominale attendue relativement élevée, et des taux d'intérêt qui restent relativement faibles – c'est le scénario de référence de la Banque centrale européenne." Et même si la BCE se trompait, l'Agence de la dette a pu mettre à profit les taux bas de ces dernières années pour se protéger contre une remontée des taux à court terme, ajoute-t-il. "Si on veut être crédibles avec le discours sur la transition énergétique et la décarbonation, il faut donc des investissements massifs dans les infrastructures", répète Thomas Dermine.