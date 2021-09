Une 3e dose de vaccin anti-covid pour les 65+

La conférence interministérielle Santé a décidé ce samedi de valider l'octoi d'une troisième dose de vaccin pour les personnes âgées (plus de 65 ans), a-t-on appris des cabinets de Franck Vandebroucke (ministre fédéral de la santé) et Wouter Beke (ministre flamand de la santé).

Selon les dernières données de l'Institut de santé publique Sciensano, entre 81 et 92% des 85 ans et plus, selon les régions, bénéficient déjà d'une couverture vaccinale complète. La proportion varie entre 81 et 96% pour les 75-84 ans et 80 et 96% pour les 65-74 ans.