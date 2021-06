Une base légale pour le tax shelter à la Monnaie et à l'Orchestre national

La proposition de loi émane de trois députés MR, Benoît Piedboeuf, Kattrin Jadin et Emmanuel Burton. Elle autorise le Théâtre royal de la Monnaie et l’Orchestre national à créer une filiale dans le cadre du tax shelter.

Depuis février 2017, ce système d’incitant fiscal, créé pour soutenir la production audiovisuelle, a en effet été élargi aux arts de la scène. Le problème? Si la loi prévoit explicitement la possibilité pour les institutions culturelles fédérales de bénéficier du système, la Monnaie et l’Orchestre national sont des organismes d’intérêt public de type B, un statut qui les soumet à l’impôt des personnes morales. Or, pour pouvoir récolter de l’argent via le système du tax shelter, une condition sine qua non est d’être soumis à l’impôt des sociétés.