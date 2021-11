Une crise de la compétitivité début 2023

Pieter Timmermans s'inquiète des effets de la quatrimèe vague de la pandémie, mais surtout de la pression inflatoire que nous connaissons actuellement.

Le Groupe des Dix a lancé un appel, mercredi, aux entreprises et aux employés à recourir autant que possible au télétravail, pour réduire le nombre de contacts et les contaminations, à l’heure où la quatrième vague de l’épidémie met à nouveau les hôpitaux sous pression. Un appel qui vise à éviter une nouvelle obligation générale de télétravail. "Je m’oppose à une règle générale pour 2,5 millions d’employés et plus de 250.000 entreprises", nous lâche Pieter Timmermans, l’administrateur délégué de la FEB.

Il y a des entreprises qui en six ou sept mois de temps, auront dû indexer les salaires de deux fois 2%. C'est lourd! Pieter Timmermans Administrateur délégué de la FEB

L’impact de cette quatrième vague l’inquiète. "L’économie continuera de croître, mais moins qu’espéré. En juin dernier, alors que l’euphorie régnait et que les prévisions de croissance étaient sans cesse revues à la hausse, nos économistes avertissaient qu’une série de facteurs pourraient freiner cette croissance. D’abord, une série de lignes d’approvisionnement risquaient de ne pas suivre"

" Deuxièmement: avec une demande forte et une offre faible, les prix allaient augmenter. Ce qu’on ne savait pas, ce que cette pression inflatoire ne serait pas temporaire, mais pourrait durer jusqu’à la fin de l’an prochain, peut-être même jusqu’en 2023. Et troisième élément: la situation sanitaire, avec une possible quatrième vague. Malheureusement, les trois se matérialisent", explique-t-il.

Lire aussi Le Groupe des 10 appelle à télétravailler dans la mesure du possible

Préavis de grève

"Et si je regarde un peu plus loin, vers la fin 2022, le début 2023, je crois que la Belgique va être confrontée à une crise de la compétitivité. Il y a des entreprises qui en six ou sept mois de temps, auront dû indexer les salaires de deux fois 2%: en septembre, et en janvier ou février prochain. C’est lourd! Cela nous désavantage face à l’Allemagne, où les salaires n’augmentent qu’après négociations, ce qui laisse le temps aux entreprises de se constituer un tampon. Et cela s’ajoute au problème des pénuries de main-d’œuvre, qui ont déjà un effet inflationniste sur les salaires."

Pieter Timmermans espère que les négociations entre partenaires sociaux sur l’assouplissement du marché du travail, le travail de nuit dans l’e-commerce et l’activation des malades de longue durée permettront d’améliorer la situation. Mais les étoiles ne sont pas alignées.