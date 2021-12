Une étude juridique sur la centrale de Vilvorde et ses alternatives

Plan A: le gouvernement De Croo confirme la fermeture totale du nucléaire . Plan B: il prolonge deux réacteurs nucléaires , faute de sécurité d'approvisionnement suffisante. On le sait, les deux options sont compliquées et présentent une série d'incertitudes, notamment liées aux permis. Un nouveau conseil des ministres restreint s'est tenu mardi en fin de journée sur le sujet. Le plan B, dont Engie a dit qu'il n'était plus envisageable et qui n'est défendu que par le MR, n'a pas vraiment été abordé. Mais le plan A suscite, lui aussi, son lot d'interrogations.

Un nouveau courrier d'Engie

La plus grosse incertitude dans ce scénario, on le sait, concerne le projet de centrale au gaz à Vilvorde, porté par Engie, et qui s'est vu refuser son permis par la ministre flamande Zuhal Demir. Le groupe n'ira finalement pas en recours contre cette décision: il va introduire très prochainement une nouvelle demande de permis. Et il se veut confiant, estimant que cette nouvelle demande sera bien en deçà des limites fixées par le cadre légal flamand en termes d'émissions d'azote et d'ammoniac. Il a adressé un courrier en ce sens à tous les membres du kern, apprend L'Echo, dans lequel il précise que s'il obtient ce permis d'ici août 2022, la centrale peut encore être prête pour novembre 2025.