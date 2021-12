Une manif en "petit comité"

Les syndicats ont réuni autour de leurs leaders 6.000 manifestants pour réclamer la restauration du pouvoir d'achat et les droits syndicaux. Ce mardi, ils remettent le couvert en ciblant les soins de santé et l'obligation vaccinale.

En front commun FGTB-CSC, les syndicats ont réuni ce lundi 6.000 personnes dans les rues de Bruxelles pour défendre le pouvoir d'achat et défendre les droits syndicaux. Une manifestation en "petit comité" , dont l'ampleur est loin d'être égale à ce que l'on a pu connaître par le passé, lorsque le mot Covid n'était pas sur toutes les lèvres. Ce mardi, le personnel soignant prendra le relai pour protester contre les sanctions liées à l'obligation vaccinale.

"Je suis là, car on voit que tout augmente, sauf nos salaires", a confié à Belga, Abygaelle, une manifestante et travailleuse des titres-services à Charleroi. "Je travaille pour 12,30 euros de l'heure et j'ai déjà atteint mon maximum. C'est trop peu pour vivre décemment, surtout qu'il y a très peu de temps-plein disponibles dans mon secteur." Les négociations dans le secteur sont d'ailleurs actuellement complètement à l'arrêt, malgré les actions déjà menées. Les syndicats comptent d'ailleurs poursuivre le combat pour les aides-ménagères jusqu'au 20 décembre.