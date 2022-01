Une pétition lancée à La Chambre contre la loi de 96

La pétition, déposée au nom de la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska, et dont les auteurs comprennent tous les présidents et secrétaires généraux des trois syndicats (CSC, FGTB et CGSLB), a été postée sur le site de La Chambre le 13 décembre dernier. Lundi après-midi, la pétition dépassait les 1.000 signatures (dont une grosse majorité venant de Flandre) sur les 25.000 requises pour que le thème soit mis à l'ordre du jour des débats au Parlement fédéral.