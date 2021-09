Une PME sur trois compte recruter avant fin décembre

Au cours des trois prochains mois, les PME devraient recruter plus qu'avant la crise, d'après le secrétariat social SD Worx.

Les PME belges reprennent, petit à petit, du poil de la bête. Alors que leurs intentions d'embauche avaient retrouvé leur niveau d'avant-crise au troisième trimestre, elles s'apprêtent désormais à le dépasser. Au cours des trois prochains mois, plus d'une PME wallonne et bruxelloise sur trois (34% et 36,7%) assure en effet vouloir recruter du personnel, ressort-il de l'enquête trimestrielle du prestataire de services RH SD Worx.

Au sud du pays, six entreprises sur dix indiquent qu’il s’agit d’une extension de leurs effectifs, tandis qu'à Bruxelles, elles sont 43,9% à invoquer cette raison. Autre bonne nouvelle, ces recrutements devraient concerner des emplois à temps plein dans près de sept PME sur dix. C'est surtout le cas dans les structures de plus de 5 travailleurs et dans certains secteurs comme ceux de l'industrie et de la construction.

Difficulté à attirer du personnel

Si l'optimisme est de retour et que les intentions d'embauche augmentent, les pénuries guettent par contre toujours.

"Plus d'une PME sur trois en Wallonie trouve qu'il est devenu plus difficile d'attirer du personnel." Vassilios Skarlidis Directeur régional PME chez SD Worx

"Plus d'une PME sur trois en Wallonie trouve qu'il est devenu plus difficile d'attirer du personnel", souligne Vassilios Skarlidis, directeur régional PME chez SD Worx. À Bruxelles, la situation serait moins problématique, avec un quart des boîtes qui expliquent rencontrer plus de problèmes qu'auparavant.

Lire aussi Deux employeurs sur trois peinent à trouver du personnel