Vandenbroucke envisage de durcir les règles des événements intérieurs

À noter à cet égard que dès ce jeudi, les personnes ayant été testées positives au coronavirus pourront elles-mêmes renseigner en ligne, via masanté.be, les contacts à haut risque qu'elles ont eus . Ce nouveau système, avec aussi des changements dans les règles de quarantaine et de dépistage, devrait permettre de réduire la charge des centres d'appel (contact tracing) et des médecins généralistes.

Envoi accéléré des codes de test

Pour les personnes non-vaccinées (ou pas intégralement vaccinées), le système ne change pas par rapport à ce qui est valable actuellement, avec un premier test le plus vite possible puis un second à partir du jour 7. La quarantaine se poursuit jusqu'au résultat du second test PCR. Le commissariat corona insiste sur le fait qu'il existe aussi l'outil d'auto-évaluation en ligne, qui permet aux personnes symptomatiques, vaccinées ou non, d'obtenir un code pour un test PCR gratuit.