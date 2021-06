Vers la pénalisation des crimes contre l'environnement

Les ravages causés par l'homme à l'environnement sont de plus en plus médiatisés: les dommages engendrés par les produits de Monsanto , le naufrage du pétrolier Erika en Bretagne, la catastrophe nucléaire de Fukushima , etc. L'idée de donner une personnalité juridique à des éléments de la nature émerge, afin de mieux lutter contre ces catastrophes.

"Grave atteinte à l'environnement"

Amender le Statut de Rome

Pour dissuader et réparer

Selon Samuel Cogolati, "si nous ne faisons rien et ne reconnaissons pas la valeur intrinsèque de la biodiversité, nous serons tous victimes de ces crimes de destruction de l’environnement. Il est urgent que le droit pénal puisse se porter au secours de la planète et puisse reconnaître la valeur juridique des écosystèmes."

Concrètement, le but est que l’introduction du crime d’écocide dans le Statut de Rome, et potentiellement à terme dans le Code pénal belge, arrive à dissuader les actes prédateurs, mais serve aussi à réparer les dommages les plus graves causés à la planète et aux victimes.