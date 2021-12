Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19: "Il est complètement stupide d'avoir décidé d'une fermeture des écoles le 20 décembre"

Les dernières mesures prises devraient pouvoir donner de meilleures perspectives sur le long terme et nous sortir de la tempête épidémiologique qui s'est abattue sur le pays. C'est en tout cas ce qu'espère Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid-19.

Le Comité de concertation a rajouté une nouvelle couche de mesures à celles déjà prises la semaine dernière. Yves Van Laethem en trace les perspectives.

Au vu des dernières décisions, sommes-nous parés à présent pour passer les fêtes sans un nouveau Codeco?

Je le pense oui. Au vu du pic des hospitalisations qui devrait être atteint, on peut en effet espérer qu'il n'y aura plus de nouveau Comité de concertation d'ici aux fêtes de fin d'année. Nous avons maintenant une addition de mesures qui devrait y contribuer. Tout le monde crie, mais le but c'est de sortir de la tempête, et l'idée de ce Codeco a été de donner un coup de boost pour en accélérer la sortie.

Ne fallait-il pas fermer les écoles du fondamental immédiatement ?

On est tous d'accord pour dire qu'il est complètement stupide d'avoir décidé d'une fermeture des écoles le 20 décembre, cela ne fait plaisir qu'aux parents qui voudraient anticiper les vacances et partir au ski. D'un point de vue scientifique, cela n'a aucun intérêt, c'est un marchandage politique à la belge. On a pris cette recommandation de fermeture de dix jours qui avait été faite, et plutôt que de la mettre complètement de côté, on l'a placée là où ça dérangeait le moins.

À côté de cela, la vaccination des enfants qui va démarrer est une assurance pour le futur, elle devrait permettre d'empêcher que l'on ne connaisse une cinquième vague. L'impact commencera à se faire sentir en février.

Lire aussi Le Comité de concertation désavoue en partie les experts

Quelles sont les mesures qui auront un véritable impact?

Le port du masque dès six ans est une mesure importante, elle sera sans doute suffisante, elle permettra de faire baisser la transmission vers les parents, qui s'observe dans les données épidémiologiques. On constate en effet qu'il y a davantage de personnes aux alentours de 40 ans qui sont touchées, et davantage de femmes. On peut raisonnablement penser qu'il y a un lien.

"Il est complètement stupide d'avoir décidé d'une fermeture des écoles le 20 décembre seulement, cela ne fait plaisir qu'aux parents qui voudraient anticiper les vacances et partir au ski. "

À côté de cela, l'interdiction des mégas événements aura aussi un impact essentiel. Avoir des milliers de personnes concentrées dans un même lieu, ce n'était vraiment pas une bonne idée, il n'y a rien de mieux pour favoriser la circulation du virus.

La vaccination obligatoire, il est temps d'y penser?