"Zéro coti" à vie, bientôt fini

Pour bien comprendre ce dont on parle, revenons d'abord un peu en arrière. Ces derniers mois, plusieurs rapports ont égratigné la mesure "zéro coti", en particulier son renforcement en 2015 par l'exécutif de Charles Michel (MR). En vigueur depuis janvier 2016, cette mesure a pour objectif affiché d'encourager les entrepreneurs à embaucher leurs premiers travailleurs, à soutenir l'emploi et à améliorer la viabilité des entreprises.

Efficacité limitée

Autre souci, et non des moindres, la mesure fait parfois l'objet d'une utilisation impropre . Alors qu'elle était conçue d'abord pour les PME, la pratique démontre que les réductions s'appliquent trop souvent sur des salaires très élevés , mais aussi que de grands employeurs, profitant de failles du système et de contrôles insuffisants, en bénéficient.

Forfaitaire et dégressif

Jetons un oeil sur l'essentiel de l'avis. Concrètement, le Comité de gestion suggère que les nouveaux employeurs qui procèdent à un premier engagement entreraient, à partir du 1er janvier 2022, dans un système "à la fois forfaitaire et dégressif". Autrement dit, la réduction sera limitée à 26 trimestres, soit six ans et demi, et à certains montants forfaitaires maximums. Exit donc l'exonération ad vitam aeternam.