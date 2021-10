3M à Zwijndrecht: des tests sanguins élargis et une production partiellement à l'arrêt

Une mesure "no-regret", en attendant d'en savoir plus

Pour Wouter Beke, le résultat des analyses sanguines pourrait aussi encourager les riverains à respecter les mesures de prévention - concernant, par exemple, les denrées alimentaires - prises dans l'attente d'une connaissance scientifique plus approfondie (mesures dites "no-regret").

"Interrompre provisoirement les processus de production concernés est actuellement la seule manière de s'assurer que les risques d'exposition des riverains n'augmentent plus."

Les résultats pourraient aussi les encourager à adopter un mode de vie plus sain , vu que les polluants organiques persistants constituent un facteur de risque pour des affections cardiaques, diabétiques ou cancéreuses, a-t-il dit. Toutefois, à l'échelle du patient, un médecin ne pourra prédire d'éventuelles séquelles sanitaires sur la base de l'analyse sanguine , fait observer le ministre. L'opération devrait s'étendre sur plusieurs mois et sera phasée.

Les processus émetteurs de PFAS mis à l'arrêt

Par ailleurs, l'Agence flamande de la Santé et le Département Environnement de l'administration flamande ont ordonné à 3M de suspendre ses processus de production émetteurs de PFAS, famille de substances qui comprennent les PFOS.

L'usine avait eu mardi deux jours pour démontrer que ses émissions n'étaient plus polluantes, mais l'inspection a jugé qu'il restait trop de flou en la matière. "Interrompre provisoirement les processus de production concernés est actuellement la seule manière de s'assurer que les risques d'exposition des riverains n'augmentent plus", a affirmé le département.