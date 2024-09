Un accord gouvernemental en vue côté flamand

Il reste encore des points épineux à trancher, mais les futurs partenaires du gouvernement flamand, que tente de former Matthias Diependaele, tablent sur un atterrissage dans les prochains jours.

Quelques-uns estiment qu’un accord gouvernemental flamand devrait être possible dès dimanche. D'autres visent plutôt le début ou le milieu de la semaine prochaine. Et tout le monde semble, en tout cas, disposé à boucler avant le 13 octobre, date des élections communales et provinciales.

"Si des budgets pour les personnes avec un handicap apparaissent soudainement, alors les choses pourraient aller très vite en ce qui nous concerne", entend-on au CD&V. Et à la N-VA, on planche déjà sur des visuels, un discours, et un narratif pour le gouvernement Diependaele.

Il est toutefois exclu que le formateur Matthias Diependale (N-VA) puisse monter à la tribune du Parlement flamand lundi, moment traditionnellement réservé à la Déclaration de septembre, dans laquelle le ministre-président expose la politique du gouvernement pour l’année à venir. Les négociateurs ont encore du pain sur la planche, puis il faudra obtenir l’approbation des congrès des trois partis de la coalition.

Le CD&V a encore des réserves sur plusieurs points, notamment la protection des terres pour les agriculteurs.

Phase cruciale

Les négociations doivent maintenant aborder la phase cruciale où les textes et les tableaux budgétaires sont mis sur la table, pour déterminer si la nouvelle politique du gouvernement va suffisamment loin, et quelles économies ou nouvelles recettes sont nécessaires.

