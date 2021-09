Baisse des droits d'enregistrement en Flandre: l'écart entre les Régions devient criant

Économie substantielle

Un retour de balancier fiscal vertueux que salue Kim Ruysen, "alors que la demande pour les habitations classiques excède nettement les disponibilités, et que depuis la crise du coronavirus, on assiste à un boom extrême des secondes résidences, qui sont quand même un luxe..."

Grand écart entre les Régions

Ce qui frappe, c’est le "gap" béant qui se creuse avec les deux autres Régions. À Bruxelles et en Wallonie , c’est le taux de 12,5% qui s’applique, tant pour les habitations familiales que pour les biens d’investissements et les résidences secondaires . Pour le CEO de Trevi, "ce grand écart des droits d’enregistrement entre les Régions pose vraiment question. Le Fédéral ne devrait-il pas tôt ou tard se saisir de la question?", s’interroge-t-il. "Cette différence de traitement entre les citoyens devient vraiment impressionnante et peut difficilement être justifiée."

À ce stade, la question d'une réduction des droits d'enregistrement n’est pas d’actualité en Wallonie. "Nous rentrons en conclave budgétaire et les questions et choix vont être nombreux, vu la situation post-covid et post-inondations qui relève toujours de l’urgence", selon la porte-parole du ministre des Finances Jean-Luc Crucke. Le cabinet souligne que l’aide est déjà renforcée pour les primo-acquéreurs avec un abattement de 20.000 euros sur la première habitation. Il procure une - maigre - économie de 2.500 euros. Par contre, ils peuvent encore profiter du chèque habitat, un avantage fiscal à long terme qui favorise les ménages à faibles revenus et avec enfants à charge. Mais cette aide ne fait pas spécialement les affaires des jeunes ménages qui sont en manque de fonds propres pour financer leur projet d'acquisition.