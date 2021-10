Bart De Pauw, un #MeToo version flamande

Certains l’appellent, sans doute un peu abusivement, le Weinstein flamand. Le procès de Bart De Pauw, qui s’ouvre ce mercredi à Malines, est suivi de près par l’opinion publique flamande. Pendant 25 ans, en effet, cet acteur, animateur, réalisateur et producteur a occupé le prime time du petit écran dans les foyers du nord du pays avec des émissions de divertissement, des séries et des films.

De Pauw est partout

Âgé de 17 ans lorsqu’il entre à la VRT pour animer des émissions pour les jeunes, Bart De Pauw se révèle d’emblée par un génie créatif qui fait toujours mouche. Boulimique de travail, De Pauw est partout et ses émissions cartonnent. Beaucoup sont fan de son style, mélange de décontraction et d’humour provocateur.

En 1996, dans "Schalkse ruiters", deux millions de Flamands sont devant leur téléviseur lorsqu’il pénètre clandestinement dans l’aéroport de Zaventem . En 2003 et 2004, il participe au lancement du quizz "De slimste mens". Son talent d’animateur et de réalisateur se double de celui de producteur, à partir de 2008, lorsqu'il lance Koeken Troef, sa maison de production.

Plus dure fut la chute

D’autres langues se délient et le dossier s’épaissit de plus en plus. Il est question de harcèlement sexuel, d'avances par SMS, d'abus de position dominante. Même lorsque les victimes font comprendre qu’elles ne sont pas intéressées, De Pauw insiste, envoyant des messages par rafales, souvent la nuit et après avoir abusé d’alcool. Parfois, il va jusqu'à se rendre au domicile de ses victimes.