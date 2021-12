Bart De Wever: "2024 sera la dernière chance de remédier à l'ingouvernabilité de la Belgique"

Le président de la N-VA parle de l'erreur historique de l'abandon du nucléaire, de l'inflation contre laquelle le gouvernement ne protège pas la classe moyenne et du confédéralisme qui reviendra sur la table en 2024.

La fermeture des centrales nucléaires est une erreur historique. Le président de la N-VA et bourgmestre d’Anvers Bart De Wever l’a répété dans une interview accordée à nos confrères du Tijd.

À ses yeux, le blocage par la Flandre des permis pour les futures centrales au gaz n’a rien d’une guerre contre la Vivaldi. "Qui dit cela? Monsieur Lachaert de l’Open Vld? Ce n’est pas parce qu’il s’est fait rouler par les Verts dans le dossier de la sortie du nucléaire et que son Premier ministre invisible laisse faire que la Flandre doit dérouler le tapis rouge pour les centrales au gaz. (…) Ces gens ne comprennent pas que nous avons un énorme problème avec l’azote. (...) Que dois-je faire? Appeler Ineos pour leur dire qu’ils peuvent remiser au placard leur investissement de plusieurs milliards dans la zone portuaire parce que Groen et l’Open Vld commettent l’erreur du siècle? Désolé, mais ne comptez pas sur moi."

Inflation et classe moyenne

Le patron de la N-VA estime du reste qu’il a écrit suffisamment de cartes blanches sur les centrales nucléaires. Il a trouvé un nouveau clou sur lequel taper: l’inflation et son impact sur la classe moyenne. "Les seuls qui ont gagné au change avec la Vivaldi, ce sont les chômeurs de longue durée. Et qui paie l’addition? Celui qui travaille et qui épargne. (…) Lorsque vous êtes criblé de dettes, vous ne pouvez supporter la moindre hausse de taux et vous allez avec les pays du Club Med vous réfugier dans les jupes de madame Lagarde pour faire payer l’addition par les épargnants. L’inflation est une fête pour la cigale et une catastrophe pour la fourmi. La Flandre ne se rend pas compte que ce n’est pas une fatalité qui nous tombe dessus. C’est une politique voulue. Paul Magnette m’a dit lui-même que les socialistes aiment les crises parce qu’elles leur permettent de dépenser de l’argent. L’argent des autres."

Confédéralisme

À moins que le confédéralisme ne vienne redistribuer les cartes, un objectif que De Wever n’a pas abandonné. "Notre avenir est celui d’un pays d’Europe du Nord, à défaut nous n’avons plus d’avenir. Le boulet que nous traînons devient de plus en plus lourd. Démocratiquement, cela deviendra insupportable si d’aventure les communistes devaient atteindre la barre des 20%. En 2024, le compte à rebours commencera. Ce sera la dernière chance de remédier de façon ordonnée à l’ingouvernabilité de la Belgique. Le vieillissement atteindra son sommet en 2040. Si nous ne faisons rien, l’appauvrissement collectif sera tel que le brave Flamand ne l’acceptera plus."

À la question de savoir si le momentum pour cela n’est pas passé, De Wever répond que "tout reste possible". "Deux conditions doivent être remplies. Premièrement, nous devons rester le plus grand parti. Deuxièmement, le CD&V et l’Open Vld, qui représentent des idéologies qui ne me déplaisent pas, devraient être punies dans les urnes pour leur participation à la Vivaldi."

Bart De Wever admet cependant que ce ne sera pas facile pour lui. "Si l’Open Vld obtient la moindre indication qu’il sera récompensé par l’électeur ou si le Vlaams Belang devient le premier parti, alors on est parti pour une Vivaldi II. Parce qu’ils pourront vendre cela comme un rempart contre l’extrême droite."

À moins qu’une Vivaldi II ne s’impose naturellement si d’aventure De Wever devait former un gouvernement flamand avec le Vlaams Belang. Un scénario que l’intéressé écarte résolument. "La Flandre qui se rebelle contre la Belgique? Ce n’est pas ma préférence, comme vous savez. C’est pour se retrouver dans un scénario catalan et cela ne résoudra rien. Lorsqu’on s’estime responsable de la prospérité des Flamands, mais aussi des francophones, une révolution est la dernière chose dont nous avons besoin."