Inondations: la Flandre propose d'aider financièrement la Wallonie

Le ministre-président flamand Jan Jambon a tenu son discours de rentrée ce lundi après-midi au Parlement flamand. Au menu: les grandes lignes du budget 2022 de la Région sur lequel la coalition N-VA, CD&V et Open Vld était parvenue à un accord dans la nuit de vendredi à samedi.

Le ministre-président a déclaré que le gouvernement flamand voulait atteindre l'équilibre budgétaire pour 2027. Sur le plan budgétaire, Jan Jambon et ses collègues visent à réduire de moitié le déficit structurel de 1,8 milliard d'euros d'ici la fin du mandat. "Et en 2027 au plus tard, la Flandre aura retrouvé un équilibre budgétaire", a-t-il déclaré.