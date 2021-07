L'exigence de transparence nécessite-t-elle de fliquer nos politiques?

La demande populaire pour une plus grande transparence du monde politique sur ses activités continue de faire des émules, notamment au Nord du pays. L’artiste digital Dries Depoorter a ainsi créé une intelligence artificielle qui analyse les images des sessions du parlement flamand diffusées sur YouTube et permet de déterminer combien de temps passent les parlementaires sur leur smartphone durant les sessions du parlement. Un compte Twitter se charge ensuite d’afficher les pires élèves pour les livrer à la vindicte populaire.

Une initiative qui apparait au premier regard amusante et sent bon le cliché des politiques qui ne font que passer du temps sur les réseaux sociaux au lieu de faire leur travail parlementaire. L’artiste a en réalité une toute autre vision de sa démarche. "Avec ce projet, je veux principalement démontrer les dangers des technologies existantes. Je laisse le public libre de l’interpréter comme il l’entend", a-t-il expliqué dans différents médias.

Son idée a le bon goût de mettre sur la table plusieurs questions intéressantes. La première étant: peut-on juger l’activité d’un homme politique au temps qu’il passe sur son téléphone? Le smartphone étant devenu un véritable outil de travail et non plus uniquement un outil de communication ou de jeux, juger le temps passé sur un téléphone serait ridicule. Bien sûr, dans le tas, certains sont peut-être en train de battre leur meilleur score à Candy Crush , d’autres passent leur temps à tweeter compulsivement et certains répondent à leurs emails. Peu importe.

La transparence n’est pas encore, et fort heureusement, un synonyme de flicage. Imaginez la levée de bouclier si un employeur s’avisait de mettre en place le même type d’outil pour analyser la productivité de ses employés. Ne sommes-nous pas les employeurs des hommes et femmes politiques de ce pays? Ce n’est pas parce que quelqu’un est payé avec les deniers publics qu’il doit rendre des comptes sur chaque seconde de son activité. Jugeons-les sur les faits, sur leurs réalisations, leur activité concrète – pas sociale – et non sur le temps qu’ils passent sur leur téléphone. Pour rappel, nous passons tous en moyenne entre 2 et 6 heures par jour sur notre téléphone. Heureusement, personne n’est là pour nous filmer.