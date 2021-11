La Flandre pourrait interdire la vente de véhicules essence et diesel dès 2027

La date souhaitée par la Flandre (2027) est plus avancée que l'échéance fixée par l'Europe en 2035.

Si les détails n'ont pas encore été dévoilés, la proposition se veut drastique. Concrètement, à partir de 2027, il ne serait plus possible d'immatriculer une nouvelle voiture avec un moteur diesel, un moteur à essence ou un moteur hybride .

La ministre de la Mobilité souhaite même aller plus loin et appliquer la même mesure aux véhicules d'occasion à partir de 2030.

C'est donc beaucoup plus rapide que l'échéance fixée par l'Europe en 2035 . Parmi tous les autres pays, seule la Norvège agira deux ans avant la Belgique.

Des voitures vertes au même prix d'ici 2026

Si la proposition est ambitieuse, reste à savoir si elle sera réalisable, pointent plusieurs analystes. D'autant plus que les discussions risquent de coincer avec la N-VA , qui juge l'échéance de 2030 trop serrée pour les personnes qui achètent encore une nouvelle voiture.

Pour Touring, l'objectif de 2030 pour les voitures d'occasion est inaccessible

L'organisation automobile Touring "accueille la révolution électrique", mais elle estime que la disponibilité de l'infrastructure de chargement privée et publique, la sécurité d'approvisionnement et le coût de l'énergie détermineront si ce plan à une chance de réussir. Selon elle, la voiture électrique ne pourra pas offrir une réponse suffisante aux besoins de tous les automobilistes au regard de leur situation personnelle ou professionnelle.

"Les pouvoirs publics doivent se demander si contraindre tout un chacun à passer à l'électrique en quelques années n'aura pas un coût plus élevé que l'avantage qui en sera retiré", avance Touring.



L'organisation émet également de très sérieux doutes sur la faisabilité d'une telle mesure pour le marché de l'occasion. À ses yeux, l'objectif de 2030 est "absolument inaccessible". Avec 600.000 immatriculations par an, ce marché est plus grand que celui des véhicules neufs. "Les occasions de 2030 sont les autos qui sont immatriculées aujourd'hui. Et à peine 5% d'entre elles sont électriques", a-t-elle observé.