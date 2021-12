Le CD&V cherche à se réinventer

Les chrétiens-démocrates flamands se réunissent en congrès ce samedi. Le parti n’est pas au mieux de sa forme et son président Joachim Coens est sous pression.

Le CD&V se réunit ce samedi en congrès. Un congrès virtuel, compte tenu de la situation sanitaire, et donc en mode mineur. Le véritable congrès de refondation du parti, avec un rebranding à la clé, ce sera pour le printemps prochain.

Le CD&V n’est pas au mieux de sa forme, plafonnant autour de 12% dans les sondages. Pas facile en effet pour un parti centriste de faire valoir ses arguments dans un climat politique où la polarisation semble payer davantage que la modération. Le CD&V peine à adopter un profil clair, un peu à l’image de son président Joachim Coens , élu voici deux ans d’une courte tête devant son challenger Sammy Mahdi, aujourd’hui secrétaire d’État à l’asile et la migration.

"Le bilan de Coens n’est pas satisfaisant", estime Nicolas Bouteca, politologue à l’université de Gand (UGent). Au point que certains militants regrettent de ne pas avoir confié leur voix à Sammy Mahdi, voici deux ans. "Les cadres du parti appuyaient déjà Mahdi, tandis que les militants ont plutôt joué la sécurité en votant pour Coens, un calotin pur jus. De plus, étant issu du secteur privé, chacun s’attendait à ce que Coens réorganise le parti en profondeur pour lui rendre sa force de frappe. Or il n’en est rien jusqu'ici", constate Bouteca. "Coens a beaucoup mis l’accent sur la proximité et le local, mais il n’est pas venu avec une vision qui puisse orienter le parti sur le long terme."