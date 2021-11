La Flandre réduira ses émissions de CO2 de 40% d’ici 2030

La Flandre a enfin son plan climat. Les dernières discussions portaient sur l’électrification du parc automobile et l’abandon du chauffage au gaz dans les habitations.

Après six jours de laborieuses négociations, le gouvernement flamand est parvenu à se mettre d’accord jeudi sur un plan climat. L’objectif du plan est de réduire les émissions de CO2 de 40% d’ici 2030, au lieu de 35% auparavant.

Les discussions au sein du gouvernement flamand empêchaient en effet tout accord intra-belge sur l’épineuse question de la répartition de l’effort climatique entre le Fédéral et les entités fédérées ("burden sharing").

Tout à l'électrique

Le point le plus difficile était l’électrification du parc automobile. À partir de 2029, il ne sera plus possible d’acheter un véhicule neuf équipé d’un moteur thermique (diesel, essence ou hybride). Tout nouveau véhicule vendu en Flandre sera électrique.