Le plan climat flamand contient plus de questions que de réponses

Les secteurs de l'automobile et de la construction s'interrogent sur la faisabilité des ambitions affichées par la Flandre dans son plan climat.

Pendant que les ONG environnementales déplorent le "manque d’ambition" du plan climat sur lequel le gouvernement flamand s’est accordé jeudi soir, un certain nombre de secteurs concernés ont fait part de leurs interrogations quant à la mise en œuvre concrète de celui-ci. Les observations portent surtout sur les deux mesures emblématiques de ce plan que sont l’électrification du parc automobile et la rénovation des habitations.

Le coût de l'électrique

"D’ici 2030, il devrait y avoir 1,5 million de véhicules électriques et 500.000 hybrides. Avec 100.000 bornes de recharge, on n’ira pas très loin." Gabriel Goffoy Porte-aprole de la Febiac

En ce qui concerne le parc automobile, on ne pourra plus vendre de motorisation thermique (essence ou diesel) à partir de 2029. Dans le même temps, les pouvoirs publics s’engagent à installer 100.000 points de recharge publics.

Insuffisant, estime Gabriel Goffoy, porte-parole de la Febiac, la fédération belge de l’automobile et du cycle. "Sur les 5,8 millions de voitures qui circulent en Belgique, 41.000 ou 0,7% sont électriques. D’ici 2030, il devrait y en avoir 1,5 million en full électrique et 500.000 en hybride. Avec 100.000 bornes de recharge, on n’ira pas très loin, même avec deux véhicules par borne."

Joost Kaesemans, porte-parole chez Touring, épingle pour sa part la difficulté d'intégrer le marché de l'occasion dans cette dynamique. "On vend actuellement 20.000 voitures électriques par an. Or le marché de l’occasion, ce sont 600.000 voitures par an. Même en doublant ou en triplant l’offre de voitures électriques neuves, on ne pourra pas alimenter en suffisance le marché de l’occasion."

Gabriel Goffoy pointe aussi un problème en amont. "Comment allons-nous alimenter les bornes de recharge? Le réseau électrique pourra-t-il supporter cela?"

3% Pour atteindre les objectifs climatiques, il faudrait un taux de rénovation du bâti de 3% par an. Or on est aujourd'hui à 0,7%.

Le porte-parole de la Febiac redoute par ailleurs que tout le monde ne puisse pas se permettre l’achat d’un véhicule électrique. "Les professionnels ont droit à des incitants, mais pas les particuliers. De plus, il serait illusoire de penser que les prix, à court terme, vont baisser. Pour fabriquer une batterie, il faut du lithium, du cobalt et du cuivre notamment. Les pénuries de matières premières ne vont faire que s’accentuer."

Rénover à marche forcée

L'autre grand volet du plan climat flamand, c'est l'habitat. À partir de 2023, celui qui achète une maison dont le niveau de performance énergétique est inférieur ou égal à E aura cinq ans pour rénover le bâtiment au niveau D. Ce qui, d’après la Confédération Construction, représente un investissement de 26.000 à 37.000 euros. Des prêts sans intérêt seront mis à disposition à cette fin. "En couplant l’obligation de rénovation énergétique à la vente d’un logement, le taux de rénovation devrait tripler", prévoit la fédération sectorielle.

"Il faudra rénover par quartiers entiers." Francis Carnoy Confédération construction wallonne

Mais cela suffira-t-il pour atteindre les objectifs d’émissions? Francis Carnoy, directeur général de la Confédération Construction wallonne, se montre pour sa part circonspect. "L’état du bâti est vétuste en Flandre et davantage encore en Wallonie. Aujourd'hui, 0,7% des logements sont rénovés chaque année. C’est insuffisant pour atteindre les objectifs fixés. Il faudrait pour cela qu’on atteigne un taux de rénovation de 3% par an, ce qui implique des incitants plus importants que les simples primes actuelles."

En tout état de cause, il faut éviter selon lui de rendre les chantiers plus onéreux pour le client. "Il y a déjà assez de ménages qui peinent à se loger." Il plaide aussi pour une approche plus systématique. "Il faudra rénover par quartiers entiers."

Tout cela suppose évidemment que le secteur puisse suivre. Or les carnets de commandes sont déjà bien remplis et la construction manque chroniquement de main-d’œuvre. "Il faut attirer des jeunes vers les métiers de la construction et s’attaquer au noyau dur du chômage de longue durée", préconise Francis Carnoy.

